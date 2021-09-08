Занявший место Чапкиса судья Танців з зірками высказал свои чувства после первого эфира

Макс Чмерковский / instagram.com/maksimc/

Танцор судья шоу Танці з зірками Макс Чмерковский трогательно заговорил о Григорие Чапкисе, который долгое время стоял у истоков шоу и до последнего для него сезона в 2020 году.

Макс Чмерковский в своем Instagram признался, что очень горд занять место судьи в украинском шоу, и подчеркнул, что на Григория Чапкиса стоит всем ровняться.

"Я испытываю гордость. Этой осенью я вернулся на родину, чтобы быть причастным к грандиозному шоу, Танцi з Зiрками! Огромная благодарность 1+1 и всем организаторам. То, что вы делаете - это просто ВАУ даже на международном уровне! Испытываю особенную гордость, что сегодня сижу в кресле легендарной звезды. Григорий Чапкис - пример, на который стоит ровняться. Он оставил след в этом шоу a это шоу придавало ему сил. У них была особенная связь. Светлая память Вам. Я горд быть здесь! Я горд работать с такими людьми! Я горд быть членом жюри в этом шоу!", - рассказал Чмерковский.

Макс Чмерковский / instagram.com/maksimc/

В комментариях его поддержали как коллеги и создатели шоу, так и фанаты - из США и из Украины, так как текст Чмерковский написал на русском и английском языках, хотя англоязычных отзывов намного больше.

Ранее танцовщица Илона Гвоздева возмущенно отметила, что в первом выпуске Танців з зірками даже не вспомнили о Чапкисе, хотя в анонсах говорили, что новый сезон памяти Григория Чапкиса.

Напомним, Григорий Чапкис умер на 91-м году жизни летом 2021 года.

Сын Чапкиса назвал причину его смерти. Танцор тяжело болел воспалением легких с конца Танців з зірками 2020.