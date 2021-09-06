О Чапкисе ни слова: бывшая участница раскритиковала Танці з зірками 2021

Григорий Чапкис / 1+1

Илона Гвоздева заявила, что покидает проект навсегда перед началом кастинга для шоу Танці з зірками . Она не стала объяснять какие-то причины, но решила двигаться дальше.

После того, как прошла премьера нового сезона 5 сентября, девушка аккуратно проанализировала, что было, и высказалась о всех плюсах и минусах первого выпуска шоу.

В своем Instagram Илона Гвоздева отметила, что в 1 выпуске Танців з зірками так и не вспомнили о легендарном хореографе Григории Чапкисе, который ушел из жизни 13 июня 2021 года. Хотя, сезон позиционировался как в память о знаменитом танцоре.

"Отдельное спасибо за крутую вокалистку в номере Лиды Ли, она невероятная. Общее впечатление замечательное, прекрасный свет, красивая заявка участников, хорошая графика и спецэффекты, отличный состав жюри, Макс Чмерковский очень понравился, говорил по делу и красиво, парни танцоры все невероятные, радовали глаз техникой, чего не скажешь про некоторых девочек-участниц. Наконец ТАНЦОРОВ заявляли как настоящих артистов, шикарные костюмы", - заявила Илона.Читайте такжеУмер известный украинский хореограф Григорий Чапкис

Однако она нашла и недостатки шоу:

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"В анонсе шоу не раз упоминали, что этот сезон посвящён памяти легендарного Григория Чапкиса - в итоге на эфире даже не упомянули о нём, возможно будет позже, но могли бы и открыть с памяти о нем!", - заявила Гвоздева.

Также она отметила слишком низкие оценки и очень разные относительно участников, очень короткие номера, "бальный сезон", но не бальные танцы, и отсеянные бальные танцовщицы.

Также она пожаловалась на то, что истории были затянуты, а номера короткие, что участники переусердствовали с первым впечатлением, и не смогут держать планку в течении 13 эфиров.

"Ого, оце так сюрприз! Дякую! Буду старатись ще більше тепер! П.С. За порадами, якщо щось, можна звернутись?", - написал ей Стас Горуна.

"Як ви все влучно написали. Підтримую, особливо перший пункт Чапкіс, і да дійсно хотілось би побільше бального.", "Согласна с вами, я была уверена что первый эфир будет посвящён Григорию Чапкису.", "Константинка Войтенко не заслужено засудили, он был лучшим на этом эфире!", "Как же вас не хватает на паркете", - пишут в комментариях.

Напомним, что Настя Оруджова порвала связки и вышла на паркет с травмой.

Все новые выпуски шоу Танці з зірками выходят по воскресеньям в 21-00 на 1+1.