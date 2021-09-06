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Участница пришла на Танці з зірками с травмой и вопреки призывам врачай

6 сентября 2021, 10:37

Звезда Лиги Смеха и Женского квартала Анастасия Оруджова пришла на Танці з зірками с порванной связкой.

Анастасия Оруджова и Денис Самсон
Анастасия Оруджова и Денис Самсон / 1+1

Звезда Женского квартала Анастасия Оруджова вышла на паркет шоу Танці з зірками с порванной связкой на колене, и станцевала в первом выпуске 5 сентября джайв.

Анастасия Оруджова получила в партнеры хореографа Танців з зірками из Бейрута Дениса Самсона, но травма девушки, из-за которой врачи вообще были против таких "подвигов" не позволила нормально станцевать джайв.

Анастасия порвала связку накануне ночью, и рассказала, что даже врачи переживали из-за ее решения выступать.

"Я впервые увидела свое колено с другой стороны. Ночью я сделала МРТ. Врачи говорят, что очень волнуются за меня", - призналась Оруджова в интервью новой ведущей Золотой комнаты перед выступлением..Читайте такжеТанцор из шоу Танці з зірками получил травму и пришел на репетицию в гипсе

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Но, несмотря на то, что звезда после травмы вышла на паркет, судьи не слишком высоко оценили их танец. Они поставили им всего 13 баллов.

Екатерина Кухар предложила создать словарь, чтобы назвать движения, которые совершала Анастасия на паркете.

"Я не увидел того, что я хотел увидеть. Сегодня не было джайва, не было характера. Шагов несколько было. А вот характера джайва не было",- сказал Яма.

А Макс Чмерковский сказал, что джайва было очень мало в танцах.

Все новые выпуски шоу Танці з зірками выходят по воскресеньям в 21-00 на 1+1.

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