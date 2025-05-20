'Мое сердце принадлежит 'Ахиллесу': Эктор Хименес-Браво рассказал о своей роли в ВСУ

Украинский шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво развеял слухи о своей мобилизации в Вооруженные силы Украины.

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Эктор Хименес-Браво прошел обучение и будет помогать полку "Ахиллес" / Колаж: Главред, фото: скриншот instagram.com/hectorjimenezbravo

Что известно:

Эктор Хименес-Браво стал публичным представителем 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес"

Хименес-Браво долгое время поддерживает этот полк

Он не исчезает из гражданской жизни и продолжит сниматься в МастерШефи

Украинский шеф-повар и ведущий МастерШеф Эктор Хименес-Браво не стал военнослужащим ВСУ, но присоединился к 429-му отдельному полку беспилотных систем "Ахиллес" как представитель интересов подразделения. Об этом шеф-повар сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Эктора, он прошел специальную подготовку вместе с бойцами полка, чтобы лучше понимать его работу изнутри и эффективнее помогать.

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Экстор Хименес-Браво прошел специальную подготовку / Фото: скриншот instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор официально не стал военнослужащим, однако отныне он является публичным представителем 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес". Именно с этим подразделением он тесно сотрудничает уже длительное время.

"Быть украинским воином - большая честь и ответственность. Это звание носят лучшие. Поэтому должен уточнить. Как иностранец, я мог бы присоединиться к иностранному легиону, но мое сердце давно принадлежит "Ахиллесу". Это подразделение, бойцов которого я поддерживаю долгое время, поэтому сейчас прошел специальную подготовку вместе с ними. Пытаюсь изнутри понять, как функционирует полк, какие возникают проблемные вопросы, и какие есть пути их решения. В дальнейшем я буду представлять полк "Ахиллес", буду участвовать в тех активностях подразделения, к которым меня привлечет командование, и, конечно, сделаю все возможное, чтобы помогать с обеспечением", - пояснил известный шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво / Фото: скриншот instagram.com/hectorjimenezbravo

Он также отметил, что не оставляет гражданской жизни и продолжит участие в телепроектах, однако главным фокусом сейчас является помощь ВСУ.

"Это не означает, что я полностью исчезну из гражданской жизни. Однако, мой фокус внимания сейчас больше всего будет направлен туда, куда действительно, как никогда, важно смотреть всем, кто хочет Нашей Победы! И да, МастерШеф и я в нем - будем. Просто теперь чаще я буду также с "Ахиллес", с теми, кто защищает наше настоящее и будущее", - добавил Эктор.

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Подробности из жизни Эктора Хименеса-Браво - последние новости

Напомним, недавно шеф-повар и звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво сообщил, что прибыл в Харьковскую область с конкретной миссией и стремится стать частью ВСУ, даже на короткое время. В соцсетях он опубликовал фото в военной форме и поделился впечатлениями с передовой.

Также шоумен Эктор Хименес-Браво объявил о завершении отношений. В своем Instagram он опубликовал "Сертификат холостого" из Дии и пошутил, что тоже хочет быть "в тренде". Бывшую избранницу, украинку из Варшавы, Хименес-Браво тщательно скрывал.

Как сообщал Главред, шеф-повар Татьяна Литвинова впервые рассказала о конфликтах с Эктором Хименесом Браво на МастерШефе. По ее словам, Эктор вел себя непредсказуемо, часто говорил на испанском во время ее комментариев, что мешало работе.

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Кто такой Эктор Хименес-Браво? Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине получил, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинское гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью в пользу ВСУ и приготовлением обедов для теробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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