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Прощание с Максимом Нелипой: почему не будет его семьи

Элина Чигис
20 мая 2025, 13:27
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Сын Максима Нелипы не приедет на прощание с отцом.
Максим Нелипа
Максим Нелипа - похороны / коллаж: Главред, фото: facebook.com/avnelipa, facebook.com, Максим Нелипа

Вы узнаете:

  • Когда похоронят Максима Нелипу
  • Приедет ли его семья

Брат украинского ведущего и военнослужащего Максима Нелипы, который погиб на фронте 12 мая, рассказал, где похоронят знаменитость.

В комментарии для BBC Украина, брат погибшего уточнил, что прощание будет в конце этой недели, а похоронят его на Байковом кладбище в Киеве. Точную дату озвучат, когда семья Максима получит разрешение от командования.

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Стоит отметить, что у Нелипы есть сын, который вместе с мамой живет в Израиле и уже получил там гражданство. Сын Максима совершеннолетний и служит в израильской армии.

Максим Нелипа погиб на фронте
Максим Нелипа погиб на фронте / фото: instagram.com, Максим Нелипа

Также известно, что семья погибшего не сможет приехать на похороны из-за дальней дороги и сложной логистики, они побывают на могиле Нелипы позже.

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Кто такой Максим Нелипа?

Максим Нелипа - украинский актер, телеведущий, воин (старший лейтенант ВСУ). Участник "Дизель Шоу", "Танці с зірками-2". Ведущий шоу "Народна зірка", квартирной лотереи "Кто там?", прогнозов погоды и пр. Сотрудничал с телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

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