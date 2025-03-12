Звезда "Мастер Шеф" рассказала о ссорах с Эктором Хименеcом Браво

Татьяна Литвинова, впервые рассказала о конфликтных ситуациях.

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Татьяна Литвинова рассказала, как себя вел Эктор / Коллаж Главред, фото Instagram/tanita_litvinova, hectorjimenezbravo

Кратко:

Почему конфликтовали Эктор и Литвинова

Почему ее не приглашают на шоу

Звездная судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, впервые рассказала о конфликтных ситуациях, которые случались у нее с другим членом жури - Эктором Хименесом Браво.

Об этом ведущая рассказала в интервью Алине Доротюк. По словам Литвиновой, ей было тяжело общаться с шеф-поваром Эктором, потому как его поведение менялось день ото дня: то он улыбался и здоровался, то вообще не разговаривал с ней.

Татьяне Литвиновой не продлили контракт / Фото Instagram/tanita_litvinova

Литвинова также добавляет, что она чувствовала дискомфорт во время того, как она комментировала блюда участников, ведь Эктор в это же время говорил на испанском.

Татьяна Литвинова не поладила с Эктором / Фото Instagram/tanita_litvinova

"Я неуверенно чувствовала себя из-за того, что не знаю испанского. Я чувствовала негатив от Эктора, когда он комментировал. Я стояла перед камерами, комментировала какое-то блюдо и слышала, как Эктор постоянно что-то на испанском говорит. Мне это очень мешало, но я воспитанный человек, поэтому перед участниками не выносила на публику наши внутренние споры. Я несколько раз просила, чтобы мне тоже переводили, что именно он говорит. Это очень мешало", – поделилась знаменитость.

Эктор Хименес Браво бессменный судья Мастер Шеф / Фото Instagram/hectorjimenezbravo

Она также расстраивается из-за того, что ее ни разу не пригласили на шоу после того, как у нее закончился контракт и продюсеры нашли новую ведущую.

"Из меня сделали ведьму, которая зверская, с персоналом очень грубо обращалась, хотя это абсолютная неправда", — добавила она.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что знаменитого шеф-повара Эктора Хименеcа-Браво неожиданно решили похоронить недоброжелатели.

Напомним, ранее Эктор Хименес Браво, который славится своей проукраинской позицией и даже уже заговорил на украинском языке, в День Святого Валентина неожиданно похвастался своей девушкой.

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Кто такой Эктор Хименес-Браво? Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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