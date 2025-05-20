Украинка задела принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время прогулки: что произошло

Случайная встреча во время прогулки не оставила равнодушными представителей королевской семьи.

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Встреча принца Уильяма и Кейт Миддлтон с украинкой была случайна / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrovapresident/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Вы узнаете:

Как принц Уильям с женой встретил украинку

О чем говорили представители королевской семьи

Украинка Анна Петрова во время прохождения ретрита на острове Йона вблизи Шотландии случайно встретила принца Уильяма и принцессу Кейт. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Как рассказала предпринимательница, она увидела небольшую группу людей, среди которых и была британская пара. Они остановились возле местного крафтшопа, чтобы пообщаться с продавцом, но через считанные минуты их внимание уже было приковано к украинке.

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"Я просто наблюдала. Но когда принц Уильям приблизился, я сказала: "Анна из Украины". Эти слова остановили его. И на ступни пять минут мы говорили об Украине", - говорится в заметке.

Принц обсудил с Анной войну, боль, которую приходится проживать украинцам. Женщина рассказала, что 76% людей в Украине имеют симптомы депрессии и о том, что нужны не только отдельные инициативы, а национальный подход к решению этой проблемы.

"Мы говорили о травме, восстановлении, о будущем, которое начинается с заботы о себе и своем здоровье. К нам присоединилась Принцесса Кейт. Я поблагодарила ее за то, что она была в велкам-хабах для украинцев. Сказала, что молилась за ее здоровье. Она искренне откликнулась, подчеркнула важность ментального здоровья, вспомнила инициативу Первой леди Украины", - добавила Петрова.

В завершение Принц Уильям сказал, что они молятся за Украину.

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Британская королевская семья - последние новости

Напомним, Главред писал, что неожиданный визит принца Гарри в Украину расстроил его старшего брата Уильяма и вызвал у него гнев на чиновников дворца, которые отказали ему в подобной поездке.

Ранее сообщалось, что принц Уильям недавно нанял новую юридическую фирму, которая занималась разводом принцессы Дианы и нынешнего короля Великобритании Чарльза.

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