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Группа Ziferblat вернулась в Украину - как встречали на вокзале

Элина Чигис
20 мая 2025, 08:02
175
На вокзале был настоящий ажиотаж.
Группа Ziferblat
Группа Ziferblat - возвращение в Киев / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ziferblat

Кратко:

  • Ziferblat вернулся в Украину
  • Кто их встречал на вокзале

Представители Украины на Евровидении 2025 – группа Ziferblat – уже вернулись из Базеля, а на вокзале их встретили поклонники.

Как сообщает Суспільне, музыканты приехали вчера, 19 мая.

видео дня

Кстати, Валентин Лещинский отметил, что на конкурсе они подружились с представителями Португалии, Литвы и Латвии.

Смотрите, что происходило на вокзале:

Возвращение Ziferblat домой
Возвращение Ziferblat домой / фото: скрин t.me/suspilnenews

"Конечно уставшие, но это незаурядное событие для каждого музыканта участвовать на Евровидении", - рассказал солист группы.

Ziferblat на сцене Евровидения 2025
Ziferblat на сцене Евровидения 2025 / фото: instagram.com, Ziferblat

Напомним, Ziferblat попали в десятку лучших и заняли 9 место на песенном конкурсе, хотя букмекеры пророчили 13. Кстати, в первом полуфинале, 15 мая, музыканты заняли первое место по результатам голосования зрителей.

Евровидение, Украина на Евровидении
Евровидение, Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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Евровидение 2025 - последние новости

Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.

А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.

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Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, и заняла 9 место. Победителем стал JJ из Австрии с песней "Wasted Love".

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