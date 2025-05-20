Группа Ziferblat вернулась в Украину - как встречали на вокзале

Кратко:
- Ziferblat вернулся в Украину
- Кто их встречал на вокзале
Представители Украины на Евровидении 2025 – группа Ziferblat – уже вернулись из Базеля, а на вокзале их встретили поклонники.
Как сообщает Суспільне, музыканты приехали вчера, 19 мая.
Кстати, Валентин Лещинский отметил, что на конкурсе они подружились с представителями Португалии, Литвы и Латвии.
Смотрите, что происходило на вокзале:
"Конечно уставшие, но это незаурядное событие для каждого музыканта участвовать на Евровидении", - рассказал солист группы.
Напомним, Ziferblat попали в десятку лучших и заняли 9 место на песенном конкурсе, хотя букмекеры пророчили 13. Кстати, в первом полуфинале, 15 мая, музыканты заняли первое место по результатам голосования зрителей.
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Евровидение 2025 - последние новости
Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.
А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, и заняла 9 место. Победителем стал JJ из Австрии с песней "Wasted Love".
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