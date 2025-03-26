Что принц Уильям говорил на ушко Кейт Миддлтон в день их свадьбы - детали

Вкратце:
- Со дня свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон прошло чуть меньше 14 лет
- Недавно эксперт раскрыл, о чем влюбленные беседовали в свадебной карете
29 апреля принц и принцесса Уэльские отметят агатовую свадьбу - 14 лет со дня официального бракосочетания. Пара, которая познакомилась в начале двухтысячных во время учебы в Сент-Эндрюсском университете, за это время пережила множество событий - рождение троих детей, болезнь Кэтрин, слухи и пересуды.
Однако и сегодня, через 14 лет после свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, церемонию разбирают на мельчайшие детали. К примеру, недавно издание Hello Magazine предоставило поклонникам британской королевской семьи уникальную возможность - узнать, о чем же Уильям говорил своей невесте в их особенный день.
Анализируя видеозаписи с 29 апреля 2011 года, профессиональная чтица по губам Тина Ланнин рассказала, что во время поездки в свадебной карете жених подсказывал Кейт Миддлтон тонкости королевского протокола, и удивлялся количеству людей, которые собрались посмотреть на праздничную процессию.
"Я не думаю, что тебе еще стоит кланяться. Я думаю, тебе стоит просто склонить голову, ладно? Надеюсь, я это (поездку - прим. редактора) запомню... Это безумно, это безумно! Боже, это... здесь очень громко... эти люди хлопают", - говорит возлюбленной взволнованный принц Уильям. Кейт Миддлтон в свою очередь не без удовольствия отметила, что ее партнер выглядит счастливым.
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Кто такой принц Уильям?
Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.
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