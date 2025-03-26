Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Что принц Уильям говорил на ушко Кейт Миддлтон в день их свадьбы - детали

Анна Подгорная
26 марта 2025, 01:30
5
Эксперт раскрыл тайну беседы принца и принцессы Уэльских.
Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон - о чем говорили молодожены / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Со дня свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон прошло чуть меньше 14 лет
  • Недавно эксперт раскрыл, о чем влюбленные беседовали в свадебной карете

29 апреля принц и принцесса Уэльские отметят агатовую свадьбу - 14 лет со дня официального бракосочетания. Пара, которая познакомилась в начале двухтысячных во время учебы в Сент-Эндрюсском университете, за это время пережила множество событий - рождение троих детей, болезнь Кэтрин, слухи и пересуды.

Однако и сегодня, через 14 лет после свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, церемонию разбирают на мельчайшие детали. К примеру, недавно издание Hello Magazine предоставило поклонникам британской королевской семьи уникальную возможность - узнать, о чем же Уильям говорил своей невесте в их особенный день.

видео дня

Анализируя видеозаписи с 29 апреля 2011 года, профессиональная чтица по губам Тина Ланнин рассказала, что во время поездки в свадебной карете жених подсказывал Кейт Миддлтон тонкости королевского протокола, и удивлялся количеству людей, которые собрались посмотреть на праздничную процессию.

"Я не думаю, что тебе еще стоит кланяться. Я думаю, тебе стоит просто склонить голову, ладно? Надеюсь, я это (поездку - прим. редактора) запомню... Это безумно, это безумно! Боже, это... здесь очень громко... эти люди хлопают", - говорит возлюбленной взволнованный принц Уильям. Кейт Миддлтон в свою очередь не без удовольствия отметила, что ее партнер выглядит счастливым.

свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон - о чем говорили молодожены / ua.depositphotos.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Британская королевская семья - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

Читайте также:

Кто такой принц Уильям?

Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Кейт Миддлтон принц Уильям Кэйт Миддлтон принц Уильям новости шоу бизнеса БКС
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Удастся ли закончить войну до 20 апреля 2025 года: ИИ дал неожиданный прогноз

Удастся ли закончить войну до 20 апреля 2025 года: ИИ дал неожиданный прогноз

00:57Украина
Уже с 1 апреля пенсии в Украине вырастут: какие пенсионеры получат новые выплаты

Уже с 1 апреля пенсии в Украине вырастут: какие пенсионеры получат новые выплаты

00:00Экономика
Кривой Рог под массированной атакой БпЛА: прогремело не менее 15 взрывов

Кривой Рог под массированной атакой БпЛА: прогремело не менее 15 взрывов

23:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Украину накроют заморозки: какой будет погода на Пасху 2025

Украину накроют заморозки: какой будет погода на Пасху 2025

В СССР запрещали одну из категорий граждан: историк раскрыл малоизвестное правило

В СССР запрещали одну из категорий граждан: историк раскрыл малоизвестное правило

Непростая IQ-задача: за 5 секунд найдите из 13-ти птиц особенную

Непростая IQ-задача: за 5 секунд найдите из 13-ти птиц особенную

Гороскоп на завтра 26 марта: Водолеям - веселье, Весам - необычайный день

Гороскоп на завтра 26 марта: Водолеям - веселье, Весам - необычайный день

Последние новости

02:26

Подруга плейбоя Ди Каприо призналась, что ее раздражает в романе с Лео

01:58

Кто должен проехать перекресток первым: тест ПДД, который разгадают далеко не все

01:32

Не все так очевидно: адвокат ответил, будут ли штрафовать за благодарность "аварийкой"

01:30

Что принц Уильям говорил на ушко Кейт Миддлтон в день их свадьбы - детали

00:57

Удастся ли закончить войну до 20 апреля 2025 года: ИИ дал неожиданный прогноз

Погода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в УкраинеПогода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в Украине
00:22

Зачем опытные водители возят карандаш в бардачке: секретный лайфхак

00:17

"Правда более банальна": Аффлек впервые прямо высказался про развод с Лопес

00:12

Не просто наклейка: эксперты объяснили, зачем нужны черные точки на лобовом стекле

00:00

Уже с 1 апреля пенсии в Украине вырастут: какие пенсионеры получат новые выплаты

Реклама
25 марта, вторник
23:01

Кривой Рог под массированной атакой БпЛА: прогремело не менее 15 взрывов

22:54

"Это меня просто бесит": Могилевская сделала признание про брак, флирт и измены

22:46

"Такая цена": Зеленский высказался о сценариях окончания войны

22:24

РФ выдвинула условия по одному из пунктов прекращения огня: как ответил Трамп

22:01

"Красотка": что известно о женитьбе путиниста Лепса на 19-летней студентке

22:01

"Сдержать РФ - задача со звездочкой": DeepState раскрыли правду о Сумщине

22:00

Результаты переговоров в Эр-Рияде и перемирие: главные новости Украины (дайджест)

21:50

РФ цинично присвоила себе Запорожскую АЭС и назвала "российским ядерным объектом"

21:28

Как понять, что пробег авто скручен: поможет лишь одна деталь в салоне

21:27

Неревнивая 19-летняя невеста Лепса отказалась планировать с ним детей

21:23

Переломный момент: для каких знаков зодиака весна 2025 года станет судьбоносной

Реклама
21:03

Удивит гурманов: Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить плавленый сыр домаВидео

20:39

Конфискуют все имущество: нардепа Гунько приговорили к заключению за взятку

20:35

Что будет, если тревоги и активность РФ в море продлятся - заявление Зеленского

20:25

Где хранить домашнюю консервацию - лучшие места в квартире

20:25

Средство из 3 ингредиентов очистит окна за считанные минуты: как его приготовить дома

20:12

Что делать, чтобы бананы не становились коричневыми: интересный лайфхак

20:06

Тест на внимательность: только эксперт шоу-биза узнает артисток по карим глазам

19:52

РФ создала 15 сценариев войн до 2045 года: в ГУР раскрыли планы Кремля

19:43

Украину накроют дожди, а потом заморозки: синоптики удивили прогнозом

19:39

Путин может ударить ядеркой по Украине: в разведке США выступили с предупреждением

19:13

Успешные люди живут по 5 правилам: как заработать первый миллион

19:10

Ситуация осложнена: DeepState сообщили о продвижении врага на Запорожье

19:10

Новые требования США и РФ в переговорах с Украиноймнение

18:54

Обсуждался ли вопрос территорий в Эр-Рияде - ответ Зеленского

18:53

Вербное воскресенье 2025: когда празднуем и что категорически нельзя делать

18:53

РФ "продвинула" на переговорах 2 вопроса, которые выгоднее ей, чем Украине - эксперт

18:34

Тишина на море и не только: Зеленский назвал 5 пунктов договоренностей с США и РФ

18:21

Как сажать морковь без прореживания - хитрые способы для хорошего урожая

18:01

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках Санты и оленя за 11 секунд

17:59

Возобновление авиасообщения в Украине: одна из компаний вышла с заявлением

Реклама
17:50

Закуска, которую разметали со стола в СССР: рецепт давно забытого блюда

17:47

Угроза наступления РФ: офицер НГУ предупредил об опасности для Днепропетровщины

17:43

Судьба 4 регионов Украины и ЗАЭС: известны результаты переговоров в Саудовской Аравии

17:32

Переговоры в Саудовской Аравии: о чем договорились США с Украиной и РФ

17:20

Экс-директор РАЭС Павлишин приобрел себе во время войны новый Mercedes-Benz S класса

17:08

В РФ ополчились против Ефремова: в театре отказываются с ним работать

16:57

Доллар пошел на взлет: новый курс валют на 26 марта

16:56

Готова ли Украина к безусловному прекращению огня: посол Украины в США дала ответ

16:40

Александр Педан показал красавицу-дочку

16:00

Чем отличаются 2 парня: только люди со "зрением орла" угадают за 5 секунд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять