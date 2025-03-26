Что принц Уильям говорил на ушко Кейт Миддлтон в день их свадьбы - детали

Эксперт раскрыл тайну беседы принца и принцессы Уэльских.

https://stars.glavred.info/chto-princ-uilyam-govoril-na-ushko-keyt-middlton-v-den-ih-svadby-detali-10650413.html Ссылка скопирована

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон - о чем говорили молодожены / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Со дня свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон прошло чуть меньше 14 лет

Недавно эксперт раскрыл, о чем влюбленные беседовали в свадебной карете

29 апреля принц и принцесса Уэльские отметят агатовую свадьбу - 14 лет со дня официального бракосочетания. Пара, которая познакомилась в начале двухтысячных во время учебы в Сент-Эндрюсском университете, за это время пережила множество событий - рождение троих детей, болезнь Кэтрин, слухи и пересуды.

Однако и сегодня, через 14 лет после свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, церемонию разбирают на мельчайшие детали. К примеру, недавно издание Hello Magazine предоставило поклонникам британской королевской семьи уникальную возможность - узнать, о чем же Уильям говорил своей невесте в их особенный день.

видео дня

Анализируя видеозаписи с 29 апреля 2011 года, профессиональная чтица по губам Тина Ланнин рассказала, что во время поездки в свадебной карете жених подсказывал Кейт Миддлтон тонкости королевского протокола, и удивлялся количеству людей, которые собрались посмотреть на праздничную процессию.

"Я не думаю, что тебе еще стоит кланяться. Я думаю, тебе стоит просто склонить голову, ладно? Надеюсь, я это (поездку - прим. редактора) запомню... Это безумно, это безумно! Боже, это... здесь очень громко... эти люди хлопают", - говорит возлюбленной взволнованный принц Уильям. Кейт Миддлтон в свою очередь не без удовольствия отметила, что ее партнер выглядит счастливым.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон - о чем говорили молодожены / ua.depositphotos.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Британская королевская семья - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

Читайте также:

Кто такой принц Уильям? Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред