Скончалась звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза"

Звезде мексиканских мыльных опер Ауроре Клавель было 88 лет.

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Скончалась звезда сериалов Аурора Клавель / коллаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

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В каких фильмах снималась актриса

Как ее называли мексиканские СМИ

Актриса Аурора Клавель, известная по ролям в сериалах "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза", ушла из жизни. Об этом сообщает издание El Imparcial.

Звезде мексиканских мыльных опер было 88 лет. Смерть Клавель подтвердили ее родственники. Причина смерти не уточняется.

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"Аурора не родила детей, но зато у нее были сестры и братья. Долгое время за ней ухаживала сестра Иоланда", - сообщили собеседники издания.

Актриса родилась 14 августа 1936 года в городе Пинотепа-Насиональ в штате Оахака. Клавель начала сниматься в кино еще в 60-х годах, а всемирную известность получила в 1994, когда фильм "Гордые сыны Тараумары" удостоился премии на Каннском кинофестивале.

Аурора Клавель также играла роли второго плана в американском кино, в том числе в вестернах Сэма Пекинпы "Майор Данди" (1965), "Дикая банда" (1969). Но слава пришла к ней с ролью мамы Чоле в сериале "Богатые тоже плачут" (1979), который стал вторым латиноамериканским сериалом, показанным в СССР, - после "Рабыни Изауры". Затем актриса сыграла мать Эрнесто Рохаса в мексиканском сериале "Дикая Роза" (1987). Всего на счету артистки более 120 проектов.

Она руководила театральной школой в своем родном городе. Ряд мексиканских СМИ называют Клавель "королевой эпохи".

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