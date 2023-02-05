Иван Дорн решил извиниться перед украинцами за скандал с новой песней: что произошло

Иван Донр записал песню с французскими музыкантами, а ремикс на трек сделал россиянин. Немедленно разразился скандал.

Иван Дорн решил извиниться перед украинцами за скандал с новой песней: / коллаж фото УНИАН

Украинский поп-певец Иван Дорн внезапно извинился перед украинцами ‒ за то, что ремикс на его новый трек сделал диджей из страны-агрессора. Артисту пришлось объяснять суть конфликта он записал видео с извинениями и выложил его в Instagram.

Оказалось, что артист попал в новый скандал. Он записал песню с французскими музыкантами, а ремикс на трек сделал россиянин. Ситуация с новым треком осложнялась тем, что его премьера была запланирована на 24 февраля ‒ ровно через года после того дня, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

По словам Дорна, он не знал, что над треком будет работать российский диджей. Кроме этого, артист утверждает, что основа трека записывалась еще в конце 2021 года.

Также Дорн вспомнил свое скандальное интервью. В 2017 году певец рассказал российскому журналисту Юрию Дудю, что считает украинцев и россиян "братьями". Кроме этого, Дорн не смог назвать войну именно войной, события на востоке Украины он назвал "ссорой".

Артист извинился за свои тогдашние заявления. Он также заявил, что просит прощения за то, что может произойти в будущем.

"Знайте, что я с Украиной, я украинец. Я горжусь тем, что я украинец и всегда гордился этим, где бы я ни выступал. Я люблю свою страну, своих людей, даже тех, кто меня хейтит", - подытожил Дорн.

Напомним, ранее певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

В интервью проекту "Говорящие головы" он заявил, что продолжит говорить на русском. Звезда считает, что язык ни в чем не виноват. Хотя он понимает всех, кто переходит на украинский и говорит, что это прекрасно.

До того артист также прокомментировал слухи о распространяемой русскими пропагандистами информации, согласно которой, Дорн согласен выступать в России за большие гонорары. По словам певца, он научился не реагировать на такие слухи и даже не хочет тратить времени на оправдания.

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