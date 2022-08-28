Автомат в руки и кровью смывать позор: Юрко Юрченко резко "наехал" на Ивана Дорна

Юрко Юрченко резко "наехал" на Ивана Дорна / коллаж фото УНИАН

Легендарный украинский певец, солист группы Юркеш, а ныне ‒ военнослужащий ВСУ Юрко Юрченко в весьма резкой форме обратился к своему коллеге, певцу Ивану Дорну ‒ после того, как тот выпустил украиноязычный трек ко Дню Независимости ("Нескорена").

По мнению лидера группы "Юркеш", для того, чтобы Дорну доказать свою любовь к Родине, недостаточно просто спеть о ней.

Юрченко убежден, что Дорн, который до 24 февраля 2022 года периодически выступал в РФ, сможет "смыть с себя позор только кровью" на фронте.

Далее Юрченко призвал Дорна немедленно взять в руки оружие.

"Не сплю после тяжелого дня. Увидел на свою голову Дорна с песней на украинском языке. Ты признаешься в любви к Украине? И что? Ничего до этого не было? Мне еще память не отшибло от постоянных прилетов. Автомат в руки и на передовую, кровью своей смывать позор. А так – пошел [нецензурно - Главред], Ванька, и все с тобой прочие", – эмоционально высказался .

Напомним, ранее певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

В интервью проекту "Говорящие головы" он заявил, что продолжит говорить на русском. Звезда считает, что язык ни в чем не виноват. Хотя он понимает всех, кто переходит на украинский и говорит, что это прекрасно.

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