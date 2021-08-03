Фронтмен Kadnay идет на Танці з зірками 2021

Kadnay / instagram.com/k.a.d.n.a.y/

Продолжается #танціззіркамиchallenge - традиционный звездный челлендж, в котором участники нового сезона бросают друг другу вызов с приглашением на танцевальный паркет шоу.

Несколько дней назад актер Константин Войтенко подтвердил свое участие в проекте и бросил вызов фронтмена группы Kadnay Дмитрию Каднаю. Сегодня певец также принял челлендж, опубликовав на своей странице в соцсетях юмористическое видео в стиле болливудских фильмов, в котором он спасает телефон с сообщением о вызове от потопання в реке.

"Я обожаю танцевать и счастлив, что стал новым участником Танцев со звездами. Чаще всего движения моего тела непрофессиональные и продиктованы чувством музыки и внутренним желанием через тело передавать эмоции. Удастся ли их вместить в конкретные рамки и правила бального танца Сложно, но возможно . Я в заряде. Увидимся на паркете ", - комментирует свое участие Дмитрий Каднай.

Дмитрий передал челлендж певице Евгении Власовой, которая феерично вернулась на сцену в прошлом сезоне шоу Голос страны. Примет ли она челлендж и станет новой участницей шоу Танцы со звездами, станет известно уже скоро.

Танці з зірками 2021 - список участников

Вызов на паркет приняли певица Джамала, участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко. Принял вызов и Украины американский чемпион мира по латинских танцев, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу Танцы со звездами.