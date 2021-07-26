Настя Оруджова пошла на шоу Танці з зірками 2021

Настя Оруджова / instagram.com/orudjova_nastya/

Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны Танці з зірками 2021. Продолжается # танціззіркамиchallenge - традиционный звездный челлендж, в котором участники сезона бросают друг другу вызов с приглашением на легендарный паркет. Недавно украинский актер, звезда сериала След Алексей Суровцев принял #танціззіркамиchallenge и бросил вызов участнице Женского Квартала Анастасии Оруджовой.

Сегодня юмористка приняла челлендж, опубликовав на своей странице в инстаграм видео, в котором ее коллега Юрий Ткач делится опытом участия в Танці з зірками.

"Я никогда в детстве не занималась танцами. Даже стеснялась танцевать в детских лагерях, всегда просто стояла у стены, - комментирует участница "Женского Квартала" Анастасия Оруджова. - Танці з зірками 2021 для меня - это вызов всем моим физическим возможностям, поскольку даже стать в правильную стойку перед началом танца - для меня уже как отдельный вид искусства", - прокомментировала Анастасия Оруджова.

Анастасия бросила вызов капитану команды Стояновка в Лиге смеха Ивану Люленову, а примет ли он #таныиззыркамиchallenge, станет известно уже скоро.

Напомним, вызов #танціззіркамиchallenge уже приняли певица Джамала, участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев. Принял вызов и Украины американский чемпион мира по латинских танцев, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу Танці з зірками 2021