Солистка группы Kazka стала участницей шоу Танці з зірками 2021

Александра Зарицкая приняла ТанціззіркамиChallenge и передала эстафету.
Солистка группы Kazka Александра Зарицкая приняла решение участвовать в шоу Танці з зірками на 1+1.
Солистка группы Kazka Александра Зарицкая становится третьим участником пятого сезона шоу Танці з зірками 2021
"Я очень рада в этом году выйти на паркет Танці з зірками 2021. Уверена, что новый сезон будет особенным. Мне хочется станцевать все виды танцев", - говорит она.
Александра Зарицкая передала вызов актеру, звезде сериала След Алексею Суровцеву.
На видео она показала что попыталась завести машину и включить радио, но вместо этого ей начали видеться участники и судьи шоу Танці з зірками 2021. Потом музыка от Танцев преследует ее до того момента, пока девушка не соглашается принять вызов.
Напомним, Макс Чмерковский стал новым судьей шоу Танці з зірками 2021
Ранее участник Танцев со звездами Олег Фагот Михайлюта бросил вызов сразу пяти известным украинским и зарубежным артистам: Грегу Чапкису, Максим Чмерковский, Франсиско Гомесу, Александре Зарицкий и MONATIK.