Солистка группы Kazka стала участницей шоу Танці з зірками 2021

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Солистка группы Kazka Александра Зарицкая приняла решение участвовать в шоу Танці з зірками на 1+1.

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая становится третьим участником пятого сезона шоу Танці з зірками 2021

"Я очень рада в этом году выйти на паркет Танці з зірками 2021. Уверена, что новый сезон будет особенным. Мне хочется станцевать все виды танцев", - говорит она.

Александра Зарицкая передала вызов актеру, звезде сериала След Алексею Суровцеву.

На видео она показала что попыталась завести машину и включить радио, но вместо этого ей начали видеться участники и судьи шоу Танці з зірками 2021. Потом музыка от Танцев преследует ее до того момента, пока девушка не соглашается принять вызов.

Напомним, Макс Чмерковский стал новым судьей шоу Танці з зірками 2021

Ранее участник Танцев со звездами Олег Фагот Михайлюта бросил вызов сразу пяти известным украинским и зарубежным артистам: Грегу Чапкису, Максим Чмерковский, Франсиско Гомесу, Александре Зарицкий и MONATIK.