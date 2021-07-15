Макс Чмерковский стал новым судьей шоу Танці з зірками 2021

Танці з зірками / 1+1

Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны Танцы со звездами. Уже совсем скоро праздник красоты и танца вернется на телеэкраны. Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями.

Уже известно, что судейский состав нового сезона обновится. Так, новым судьей Танцев со звездами станет Украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский. Об этом стало известно 15 июля из традиционного # танціззиркамиchallenge - ежегодного звездного челленджа, с помощью которого звезды нового сезона приглашают друг друга в шоу.

Макс Чмерковський / 1+1

"Шоу Танцы со звездами для меня очень особенное. Более четырнадцати лет я выходил на паркет американской версии шоу Dancing With The Stars как участник, отримав кубок победителя. Все эти годы я смотрел украинскую версию и увлекался всем: от невероятного прогресса звезд, к чувственным и сильных постановок. Признаюсь, что я много лет хотел принять участие в шоу на своей Родине - в Украине. И в этом сезоне мы с вами наконец встретимся на Танцах со звездами. Я стал новым судьей проекта. Это интересный и волнующий опыт. Я ожидаю от сезона прежде всего праздника танца и красоты, филигранной техники участников и неподдельных эмоций", - прокомментировал свое участие в шоу Макс Чмерковский.

Макс Чмерковський / 1+1

Ранее участник Танцев со звездами Олег Фагот Михайлюта бросил вызов сразу пяти известным украинским и зарубежным артистам: Грегу Чапкису, Максим Чмерковский, Франсиско Гомесу, Александре Зарицкий и MONATIK.

А сегодня Макс Чмерковский принял вызов. В видео танцовщик, родом из Одессы, сообщил, что не выйдет на паркет, а судить звездные пары вместе с другими членами жюри.

Кто из звезд еще сядет в судейские кресла в новом сезоне, станет известно в ближайшее время.