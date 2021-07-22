Назвали четвертого участника шоу Танці з зірками 2021

Алексей Суровцев / 1+1

Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны Танці з зірками 2021. Продолжается #танцізіркамиchallenge - традиционный звездный челлендж, в котором участники сезона бросают друг другу вызов с приглашением на легендарный паркет.

Недавно солистка группы KAZKA Александра Зарицкая приняла #таніиззіркамиchallenge, и бросила вызов украинскому актеру, звезде сериала След Алексею Суровцев.

Актер принял вызов в своем Instagram, опубликовав на своей странице видео. "В детстве я очень стеснялся танцевать, но всегда хотел. Поэтому учился танцам дома по видео, пересматривал клипы зарубежных звезд. От участия в Танці з зірками 2021 ожидаю драйва, эмоций за счет преодоления трудностей, соревновательного адреналина. И хоть немного научиться бальным танцам", - прокомментировал Алексей Суровцев свое участие в шоу.

Алексей Суровцев / 1+1

Актер бросил вызов звезде Женского Квартала Насти Оруджовой, а примет ли она #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро.

Напомним, вызов # танциззиркамиchallenge приняли певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Принял вызов и Украины американский чемпион мира по латинских танцев, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу Танці з зірками 2021.