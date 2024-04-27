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Женщина похудела на 200 килограмм: до и после

Алена Кюпели
27 апреля 2024, 16:13
У нее начались серьезные проблемы со здоровьем и ей пришлось экстренно худеть.
Американка похудела на 200 килограмм
Американка похудела на 200 килограмм / Коллаж Главред, фото TLC, Pixabay

Звезда сериала "Сестры", где две женщины-сестры пытаются похудеть, Тэмми Слейтон продолжает демонстрировать свою сильно похудевшую фигуру после потери 200 килограмм.

Она показала свою потерю веса в платье с открытыми плечами, проводя время с медиумом Хейли Мишель. Низкий вырез платья также выставил напоказ татуировку Слейтон на груди с цветком.

Тэмми продолжает бороться с лишним весом
Тэмми продолжает бороться с лишним весом / Фото TLC

"Духовные сестры, наша мощная связь, нам не нужно никому ничего объяснять", — подписала Мишель пост в Instagram.

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Американка похудела на 200 килограмм
Американка похудела на 200 килограмм / Скриншот Instagram/queentammy86

Путь звезды реалити-шоу к снижению веса был задокументирован в сериале TLC.

Американка похудела на 200 килограмм
Американка похудела на 200 килограмм / Скриншот Instagram/queentammy86

Слейтон, которая в самый тяжелый период весила около 340 кг, решила, что хочет пройти бариатрическую операцию, чтобы помочь себе, но сначала ей пришлось сбросить 90 кг самостоятельно, прежде чем попасть на операцию.

Американка похудела на 200 килограмм
Американка похудела на 200 килограмм / Скриншот Instagram/queentammy86

Прогресс телезвезды также можно было наблюдать за кадром: ее фотографировали идущей без ходунков или кислорода; однако она отметила, что держит при себе кислородный баллон на случай, если его уровень упадет.

Несмотря на невероятный прогресс, достигнутый Слейтон, этим летом она пережила колоссальную утрату, когда ее муж Калеб Уиллингем неожиданно умер в возрасте 40 лет.

Напомним, ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала о продукте, который продлевает молодость. Как написала нутрициолог на своей странице в Instagram, организму необходимо увеличить количество полезного вещества - сульфофарана.

Фитнес-тренер Анита Луценко объяснила в видео, какую ошибку совершает большинство из нас, придерживаясь этого правила. Она ответила на вопрос, можно ли есть вечером или на ночь, и при этом не набирать лишний вес.

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