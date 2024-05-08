Масштабы государственной стройки поражают - чего только нет в дому у российского диктатора.

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Дворец Путина можно назвать настоящим дворцом / Коллаж Главред, фото скриншот

В террористической России, которая напала на мирную Украину и пытается безуспешно отжать часть украинских земель, в сеть слили тайные кадры так называемого Дворца Путина на мысе Идокопас под Геленджиком.

Как написала Медуза, в январе 2021 года российский фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил документальный фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки". В нем рассказывалось о том, что под Геленджиком для российского террориста Путина выстроили дворец стоимостью 100 миллиардов рублей (более 1 млрд долларов США).

Сам обманщик Путин, свою причастность к имению, конечно-же отрицал. А позже его друг и соратник Аркадий Ротенберг объявил недвижимость своей и даже грозился сделать из нее апарт-отель.

Между тем, издание утверждает, что в новом расследовании видно, что дворец так и не стал отелем, а по-прежнему предназначен для директора России - Путина.

"Спальни, кабинеты с правительственной связью, спортзалы, криосауны и даже домашняя часовня, где мы оценим настоящую степень его безумия и увидим, что Путин молится сам на себя. Сегодня мы буквально ворвемся к Путину домой и покажем вам, кем он является на самом деле — обезумевшим старым диктатором, который даже во время развязанной им же самим войны, не может остановиться и продолжает строить себе дворец", - пишет СМИ.

Известно, что в здании имеется подземный шестиуровневый комплекс. Там есть ледовая арена, бар, ресторан, парикхмахерская и прочие "услуги".

Встреча Путина и Зеленского - когда и где пройдет Президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин впервые лично встретятся в понедельник, 9 декабря, в Париже. Встреча в нормандском формате состоится при участии других лидеров стран, входящих в "нормандскую четверку" – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Встреча в нормандском формате посвящена Донбассу и мерам, которые позволят урегулировать ситуацию в регионе. Кроме того, Зеленский намерен поднять вопрос о транзите российского газа по украинской ГТС. Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что готов сохранить украинское направление в качестве транзита, но уточнил, что условия Киева в настоящий момент неприемлемы для Москвы. Уже известно, что Зеленский в ходе саммита намерен поднять три ключевых вопроса: обмен военнопленными, прекращение огня на всей линии разграничения и передача Киеву контроля над российско-украинская границей.

"Как обращают внимание авторы расследования, в бывших гостиной и читальне, теперь замаскированных под лобби, после ремонта значительно изменился интерьер. Если раньше на стенах читальни были романтические фрески с нейтральными сюжетами, то сейчас их сменили репродукции картин исторических сражений, в том числе Бородинской битвы и Ледового побоища", - пишет Медуза.

Журналисты также разведали, что в комплексе есть собственная часовня с иконами и царским троном, где диктатор может сидеть, если устанет во время службы.

Они также отмечают, что у Путина во дворце есть кальянная с шестом для стриптиза.

Строительство и содержание дворца по-прежнему финансируется государственными компаниями под видом несуществующих услуг.

Напомним, ранее легендарный американский писатель ("Король ужасов") Стивен Кингсделал интересное заявление. На своей странице в социальной сети Х (Twitter - авт.) он опубликовал послание, которое касается президента Украины Владимира Зелинского и террориста, президента России - Путина.

Ранее также в России прошла, так сказать, "коронация" диктатора Владимира Путина, по которому плачет Гаага. Это уже его пятый срок в должности на шесть лет. Среди гостей было немало знаменитостей и пропагандистов, а "этих" нужно знать в лицо, чтобы навсегда запомнить имена людей, которые поддерживают убийства украинцев.

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