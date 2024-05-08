Внук легендарной российской певицы Аллы ПугачевойНикита Пресняков, который в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину уехал из страны-оккупанта жить в США, отправился в Нью Йорк с друзьями.
На своей странице в соцсетях Никита удивился высоким ценам в заведениях питания.
После публикации Преснякова, пропагандистские росСМИ начали во всю трубить, что внук примадонны бедствует в США и многое не может себе позволить. Но не стоит им ликовать, кажется, Никита сейчас живет свою лучшую жизнь за пределами страны-террористки.
Совсем скоро Пресняков отобьет все свои траты, ведь отправляется в тур по США, о чем он обьявил после успешного концерта в Лос-Анджелесе.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков - последние новости
Отметим, Никита Пресняков сходил в гости к солисту группы Little Big, который признан иноагентом в стране-террористке РФ. Пропагандистские росСМИ сразу же написали, что таким образом Никита Пресняков показал россиянам свою позицию на счет войны в Украине.
А также у Никиты Преснякова случилась паническая атака в США. Пресняков решил, что его хотят убить. К такому выводу он пришел, когда увидел на дверце своего авто резиновую утку ‒ причем, в известном смысле, в наряде легендарного суперзлодея из комиксов Джокера.
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