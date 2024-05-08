Внук Аллы Пугачевой довел россиян до визга своим поступком

Никита Пресняков показал, какие цены в кафе и ресторанах Нью-Йорка.

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Никита Пресняков отправился в Нью-Йорк с друзьями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/

Внук легендарной российской певицы Аллы ПугачевойНикита Пресняков, который в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину уехал из страны-оккупанта жить в США, отправился в Нью Йорк с друзьями.

На своей странице в соцсетях Никита удивился высоким ценам в заведениях питания.

Никита Пресняков удивился высоким ценам в кафе Нью-Йорка / фото: скрин instagram.com/npresnyakov/

После публикации Преснякова, пропагандистские росСМИ начали во всю трубить, что внук примадонны бедствует в США и многое не может себе позволить. Но не стоит им ликовать, кажется, Никита сейчас живет свою лучшую жизнь за пределами страны-террористки.

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Совсем скоро Пресняков отобьет все свои траты, ведь отправляется в тур по США, о чем он обьявил после успешного концерта в Лос-Анджелесе.

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков - последние новости

Отметим, Никита Пресняков сходил в гости к солисту группы Little Big, который признан иноагентом в стране-террористке РФ. Пропагандистские росСМИ сразу же написали, что таким образом Никита Пресняков показал россиянам свою позицию на счет войны в Украине.

А также у Никиты Преснякова случилась паническая атака в США. Пресняков решил, что его хотят убить. К такому выводу он пришел, когда увидел на дверце своего авто резиновую утку ‒ причем, в известном смысле, в наряде легендарного суперзлодея из комиксов Джокера.

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