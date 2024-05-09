Мальдивы отвергают балерину: Волочкова чуть не утонула в шторм

Принимал ли с ней участие в съемках на воде алкоголь Волочкова решила не упоминать.

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Анастасия Волочкова новости - Волочкова чуть не утонула на Мальдивах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина-путинистка Анастасия Волочкова отправилась на Мальдивы с подругой-фотографом чтобы отдохнуть и снять клип на свою новую песню. В перерыве между съемками началась гроза, которая чуть не стала для танцовщицы роковой.

В своем блоге в Instagram Волочкова рассказала, что платье для съемок унесло сильным порывом ветра в воду. Балерина помчалась его спасать, но споткнулась, упала в штормовой океан, и ее начало накрывать волной.

От гибели Анастасию спасла ее подруга, а сама танцовщица пережила серьезный стресс. "Несвойственные для Мальдив волны возникли по причине шторма, грома, ливня. Я побежала за улетевшим от сильного ветра платьем. Я не знала, что прилив и там уже глубоко. Ещё и споткнулась об коралл и упала под воду. А я очень боюсь погружаться в воду с головой. Накрытая волной, я начала захлебываться и дико испугалась. Лена бросилась за мной и схватив за ноги, вытащила на берег. Я очень сильно захлебнулась и испугалась. Глаза в воде я не могу открывать. Долго отходила от такого стресса", - написала танцовщица.

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Впрочем, стоит отметить, что Волочкова склонна приукрашать и преувеличивать свои истории. К тому же вызывает вопросы и ее состояние - балерину давно подозревают в злоупотреблении алкоголем, что на воде может быть смертельно опасно. Вероятно поэтому Анастасия и скрыла комментарии к своему посту про несчастный случай - не хотела, чтобы ей напоминали про ее вредную привычку.

Анастасия Волочкова новости - Волочкова чуть не утонула на Мальдивах / instagram.com/volochkova_art

Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Анастасия Волочкова - последние новости:

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на единственную дочь Ариадну. Девушка, которая самостоятельно решила жить с отцом и всячески пытается отстоять границы личного пространства, якобы оскорбляет свою мать разговорами о наследстве.

Также горе-балерина показала, как отдыхает в компании певицы-предательницы Таисии Повалий, которая сильно поправилась, и пытается скрыть расплывшуюся фигуру мешковатым нарядом.

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