Придется разруливать: у родственников Аллы Пугачевой случилась беда

Российская певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами, ранее подарила своему племяннику Владиславу квартиру, но теперь он остался без нее.
Как сообщают росСМИ жена Владислава имеет долги по кредитам, которые накопились еще до замужества.
В 2021 году ее счета были заблокированы, и она начала брать в займы. Ее задолженность сейчас составляет более 1 млн рублей.
К тому же семья Владислава осталась без подаренной Пугачевой квартиры. А все из-за того, что дом был слишком старым и жильцов пришлось переселять.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости
Отметим, недавно Главред писал, что Алла Пугачева вместе с семьей уехала из Израиля, полагается, что артистка готовилась к празднованию своего юбилея на Кипре.
А также предательница Лолита рассказала, что после скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее.
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