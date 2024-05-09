Охотница за богатыми стариками: вскрылись детали личной жизни молодухи Петросяна

В 18 лет Татьяна Брухунова стала любовницей мужчины на полстолетия старше нее.

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Татьяна Брухунова личная жизнь - с кем Брухунова была до Петросяна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova

Роман, а затем и семейная жизнь Татьяны Брухуновой и комика-путиниста Евгения Петросяна с самого начала сопровождалась общественным порицанием - кого-то смущала 44 летняя разница в возрасте, кому-то не понравилось, что из-за какой-то старлетки комик бросил свою четвертую жену Елену Степаненко.

Однако репутация разлучницы Брухунову ничуть не смущает: она якобы по уши влюблена в своего 78-летнего мужа, и с радостью рожает ему наследников. Впрочем вся эта идиллическая картинка больше похожа на тщательно продуманный план, ведь Татьяна оказалась весьма честолюбивой женщиной.

В росСМИ появилась информация про ее любовное прошлое. В частности выяснилось, что уже с юного возраста она проявляла интерес к богатым пожилым мужчиной.

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Первой "жертвой" Брухуновой якобы стал 73-летний (на тот момент) концертный директор Петросяна Юрий Диктович. Тогда Татьяне было всего 18, и она, по словам очевидцев, крутила любовь с влиятельным мужчиной, пока тот не познакомил ее с Евгением Петросяном. Вот тут-то предприимчивая девушка врубила свои чары на полную, и увела стареющего комика, который показался ей более перспективным, из семьи.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости:

Ранее молодая жена престарелого Петросяна раскрыла детали рождения дочери Матильды, которая своим появлением наделала столько шума в прессе.

Впрочем, удивлены были не только те, кто с уверенностью мог заявить, что не видел Брухунову с беременным животом. И сам дедуля Петросян в недоумении от рождения его дочери.

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