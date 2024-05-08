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Номер alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024 мог сорваться - подробности

Анна Подгорная
8 мая 2024, 21:45
258
Нелепое совпадение привело к тому, что одна из певиц буквально не могла дышать.
alyona alyona, Jerry Heil, Евровидение
alyona alyona и Jerry Heil Евровидение - как Украина выступила в первом полуфинале / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil устроили в первом полуфинале Евровидения-2024 грандиозное шоу, от которого у еврофанов по коже побежали мурашки. Оно обеспечило конкурсанткам из Украины место в финале соревнования, но стоило им огромных усилий.

Не считая тяжелых костюмов и травм, певицы справились безупречно. Но номер мог быть безнадежно испорчен.

Перед alyona alyona и Jerry Heil на сцене выступал Olly Alexander из Великобритании. Во время его выступления в зале зажгли дымовые шашки для большей эффектности. Увы, дым не успел рассеяться к тому моменту, как на сцену вышли украинские артистки. Алена едва дышала, и очень боялась испортить свою реп-часть "Teresa & Maria".

"Было неожиданно, что в зале жгли дымовые шашки. И было очень сложно дышать, но мы победим", - рассказала alyona alyona в интервью для "5 канала". Jerry Heil добавила: "Алена зачитала просто в нереальных условиях".

Смотрите видео выступления alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале Евровидения-2024:

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

Евровидение-2024 - последние новости:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также стало известно, кто вошел в первую десятку финалистов Евровидения-2024 по результатам первого полуфинала. Финал конкурса состоится 11 мая в 22:00 по киевскому времени.

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