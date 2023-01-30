Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала милые фото с их прогулки

Тяжелобольной легендарный актер Брюс Уиллис практически не появляется на публике и все свое время предпочитает проводить с родными.

Уиллис, жена / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и Instagram

Легендарный 67-летний голливудский актер Брюс Уиллис, который страдает от тяжелого заболевания мозга (афазии), очень редко куда-либо отправляется в свет и все время проводить в кругу семьи. Его супруга Эмма Хеминг показала свежие фото супруга своим фолловерам в Instagram.

Она опубликовала в Stories две фотографии, на одной из которых в кадре Брюс гладит руку любимой в их доме в Лос-Анджелесе. А супруги вместе и улыбаясь прогуливаются по лесу.

Накануне публикации снимков Эмма их общую с Уиллисом 10-летнюю дочь Мэйбл на концерте британского певца и актера Гарри Стайлза в Kia Forum в районе Инглвуд. Мать и ребенок весело подпевали и танцевали вместе с другими зрителями под свежие поп-хиты.

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру.

Как сообщила его старшая дочь Румер Уиллис, такое решение далось ее отцу с трудом, однако неизлечимая болезнь (афазия) никак не позволит ему как следует выполнять свою работу.

"Всем замечательным поклонникам Брюса мы всей семьей хотели сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз "афазия", которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого после долгих раздумий Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сочувствие и поддержку. Мы проходим через это как крепкая семья, и хотели привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: "Живите на полную!", и мы все планируем последовать его совету", - написала она.

Позднее старый друг Брюса, другая звезда голливуда, 75-летний Сильвестр Сталлоне, подтвердил тяжесть ситуации.

"Брюс переживает очень, очень трудные времена. Он стал своего рода некоммуникабельным. Это убивает меня. Это так грустно", - подытожил он.

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