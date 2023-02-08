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Запроданка Лорак опубликовала сопливый фрагмент песни: украинцы разозлились

8 февраля 2023, 13:49
Певица до сих пор так и не поняла, что украинцы никогда ее не простят, и ей так и придется до конца жизни петь на болотах.
Ани Лорак
Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Запроданка и украинская певица Ани Лорак, которая поселилась в России и продолжает молчать о всех зверствах российской армии в Украине, обратилась к своим подписчикам, опубликовав некое стихотворение или фрагмент новой песни.

На своей странице в Instagram, предательница и "хвостик" путиниста Киркорова, опубликовала сопливый фрагмент песни и спросила своих подписчиков, ждут ли они ее новый альбом.

Между тем, это очень разозлило украинских фоловеров певицы.

"Нет, не ждем. Ждем победы над окупантами", "Мы ждём окончания войны !!! Ждать песни когда нас лишили жилья в родном городе - безрассудство", "Вообще не ждем!", - пишут они.

Кстати, еще в восемь утра было гораздо больше негативных комментариев, но видимо певица их активно подчищает. Конечно, гораздо приятнее читать о себе "диве", чем о том, как ты предала свою страну и народ.

Напомним, ранее певица Ани Лорак, которая долгое время молчала о войне в Украине и попала под санкции СНБО, вдруг запела.

Каролина, настоящее имя певицы, заявила в соцсети Instagram, что проводит благотворительный онлайн-концерт для людей, которые нуждаются в помощи. Такой поступок Лорак шокировал россиян.

Не секрет, что Лорак долгое время жила в Москве и гастролировала последние годы в России.

Напомним, Ани Лорак на 11 месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

Ранее запроданка Лорак жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, Каролина Куек умалчивает.

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Ани Лорак
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