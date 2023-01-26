Никто не ожидал: стало известно, кому Ани Лорак собирала деньги на концерте

Певица Ани Лорак, которая долгое время молчала о войне в Украине и попала под санкции СНБО, вдруг запела.
Каролина, настоящее имя певицы, заявила в соцсети Instagram, что проводит благотворительный онлайн-концерт для людей, которые нуждаются в помощи. Такой поступок Лорак шокировал россиян.
Не секрет, что Лорак долгое время жила в Москве и гастролировала последние годы в России.
"Я счастлива подарить вам этот акустический мини-концерт. От души к душе… Буду рада, если ваше сердце откликнется помочь людям, которые нуждаются в поддержке прямо сейчас. Переходите на сайт за дополнительной информацией. Спасибо, что вы есть у меня. Люблю вас", — написала исполнительница.
В декабре Ани Лорак приехала в Москву для записи новогоднего концерта. Позже поклонники стали гадать, куда вновь пропала артистка.
Как оказалось, Лорак сейчас проживает в Тенерифе.
Там, в одном из отелей, Лорак устроила концерт в поддержку украинцев. Окончательно понять, кому пойдут собранные средства, удалось лишь после посещения сайта звезды на английском языке.
Перейдя по размещенной ссылке, подписчики попали на англоязычный сайт Лорак, где рассказывалось о страданиях жителей Украины.
"Каролина, не ожидали от тебя"; "Думаю, после такого плевка эту певицу больше не ждут в России", — пишут злобные россияне.
Напомним, Ани Лорак на 11 месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.
Ранее запроданка Лорак жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, Каролина Куек умалчивает.
В отличие от нее, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.
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