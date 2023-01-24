Решила подзаработать: Лорак анонсировала благотворительный концерт в помощь 'нуждающимся' онлайн

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Украинская певица и предательница Ани Лорак, которая несмотря на жестокую войну России против Украины, продолжает жить там и молчать о зверствах, обратилась к своим подписчикам.

В своем обращении продажная звезда анонсировала "мини-акустический" концерт, который она будет проводить онлайн. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья, с огромным удовольствием хочу пригласить вас на свой акустический мини-концерт, который произойдет в прямом эфире. Это будет благотворительный концерт. У вас будет возможность помочь людям, которые нуждаются. Увидимся", – сообщила Лорак.

Лорак выглядит вполне довольной жизнью и счастливо сообщает о благотворительном концерте. При этом, она не уточняет каким "нуждающимся" можно будет помочь. Не исключено, что вырученные от концерта средства она отправит на помощь российским террористам.

Напомним,