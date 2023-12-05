'Я шокирована': известная актриса поделилась, какие осложнения появились у сына после болезни

Актриса Анна Саливанчук поделилась историей осложнений, которые возникли у ее трехлетнего сына Никиты после того, как он переболел скарлатиной. Об этом она рассказала в Instagram.
Болезнь поразила мальчика в конце ноября. Сейчас он чувствует себя лучше, но, по словам актрисы, после скарлатины у него возникли осложнения. Кожа на руках Никиты стала облазить.
"Сейчас покажу вам, что произошло с Никитиными руками после скарлатины. Полностью облазит кожа. Просто облазит, как кожура из банана. Это ужас! Вот такие вот дает осложнения скарлатина", - рассказала Анна Саливанчук.видео дня
Саливанчук отметила, что после этого заболевания такие осложнения могут возникнуть и это нормально. Однако руки мальчика нуждаются в уходе. Их нужно обрабатывать кремом или специальной мазью.
"Я шокирована, но это нормально после скарлатины. Надо мазать кремом или бепантеном", - добавила актриса.
Напомним, трехлетний сын Анны заболел в конце ноября. В своем Instagram актриса поделилась, что из-за состояния маленького Никиты у нее была бессонная ночь. Температура мальчика поднялась до 39,6, он также жаловался на боль в животе и горле.
Также актриса рассказала действительно ли рассталась с депутатом Александром Бочковым. С ним женщина уже девять лет вместе, но во время полномасштабного вторжения супруги переживали кризис.
Кроме этого, Саливанчук ранее показала, как выглядела, набрав 6 килограмм. По ее словам, при росте 168 сантиметров, она весит 59 килограмм. На вопрос о том, сколько она весила год назад, артистка рассказала, что тогда весила 65 килограмм.
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