'Я шокирована': известная актриса поделилась, какие осложнения появились у сына после болезни

Сын звезды заболел скарлатиной в конце ноября, а недавно у него проявились осложнения после болезни.

https://stars.glavred.info/ya-shokirovana-izvestnaya-aktrisa-podelilas-kakie-oslozhneniya-poyavilis-u-syna-posle-bolezni-10522363.html Ссылка скопирована

Анна Саливанчук рассказала об осложнениях сына после скарлатины / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna, скриншот из инстаграм salivanchuk.anna

Актриса Анна Саливанчук поделилась историей осложнений, которые возникли у ее трехлетнего сына Никиты после того, как он переболел скарлатиной. Об этом она рассказала в Instagram.

Болезнь поразила мальчика в конце ноября. Сейчас он чувствует себя лучше, но, по словам актрисы, после скарлатины у него возникли осложнения. Кожа на руках Никиты стала облазить.

Анна Саливанчук / Фото: Скрин из инстаграм salivanchuk.anna

"Сейчас покажу вам, что произошло с Никитиными руками после скарлатины. Полностью облазит кожа. Просто облазит, как кожура из банана. Это ужас! Вот такие вот дает осложнения скарлатина", - рассказала Анна Саливанчук. видео дня

Сын актрисы / Фото: Скрин из инстаграма salivanchuk.anna

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.