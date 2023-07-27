Плюс 6 килограмм: украинская актриса рассказала, как поправилась

Анна Саливанчук показала, как выглядела, набрав 6 килограмм.

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Актриса Саливанчук и ее формы / Коллаж Главред, фото Instagram/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, сколько сейчас весит на самом деле.

Так, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в Instagram, она рассекретила, какой у нее рост и вес.

По словам артистки, при росте 168 сантиметров, она весит 59 килограмм. Между тем, на вопрос о том, сколько она весила год назад, артистка сообщила, что весила 65 килограмм.

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Красотка Анна Саливанчук и ее параметры / Instagram/anna.salivanchuk

Анна Саливанчук и ее плюс 6 кг / Instagram/anna.salivanchuk

Напомним, ранее украинская актриса Елена Свитлицкая рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней и ее маленькими дочками на отдыхе в Турции. В фокусе - сумасшедшая россиянка, которая услышав украинскую речь, буквально взбесилась.

Главред также писал о том, что российская актриса Татьяна Лазарева, которая не поддерживает войну России в Украине, а также покинула террористическое государство, рассказала, как ей живется в Испании.

Ранее украинская актриса, звезда фильмов "Дом для двоих", "Огни большого города", "Трубач" и пр., первая ведущая проекта "Зважені та щасливі" Любава Грешнова впервые рассказала, какой титанический труд над своим здоровьем она оставляла за кадром популярного кино и сериалов.

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