Две клинические смерти: украинская актриса рассказала про проблемы со здоровьем

Любава Грешнова впервые поделилась своей историей, которая могла обернуться для нее трагедией.

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Любава Грешнова рассказала про серьезные проблемы со здоровьем в студенческие годы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lubavagreshnova

Украинская актриса, звезда фильмов "Дом для двоих", "Огни большого города", "Трубач" и пр., первая ведущая проекта "Зважені та щасливі" Любава Грешнова впервые рассказала, какой титанический труд над своим здоровьем она оставляла за кадром популярного кино и сериалов.

В интервью для Алины Доротюк артистка призналась, что долгое время относилась к своему организму достаточно пренебрежительно - изнуряла различными диетами и старалась игнорировать тревожные звоночки в угоду кинокарьере.

Так длилось до тех пор, пока ее тело не сказало: "Хватит!". Грешнова рассказала, что к своим 34 годам она уже перенесла ряд состояний, после которых оставаться безразличной к своему здоровью не только невозможно, но и крайне опасно.

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"У меня было две клинические смерти и один анафилактический шок. Как-то так совпадали обстоятельства, что я не очень себя берегла. Много работала. Еще постоянно худела. Был момент, когда я просто упала в обморок. Еще был момент, когда у меня была аллергия и мне что-то не то укололи в студенческой поликлинике. Еще долго не могла вылечить мениск", - рассказывает актриса.

Также она признается: после рождения сына едва не закончила актерскую карьеру. Во время беременности Любава Грешнова набрала целых 40 килограмм, которые ей упорно не удавалось скинуть. Новые параметры категорически ее не устраивали, и она плохо себе представляла, как будет работать с ними в кадре или на сцене.

Ранее в неизлечимой болезни призналась австралийская певица Sia - артистка страдает расстройством нервной системы аутистического спектра. Основываясь на собственном опыте она даже сняла фильм "Музыка", который был номинирован на Золотой глобус.

Также о проблемах со здоровьем у Виктора Павлика сообщила его жена и концертный директор Екатерина Репяхова. Старая травма артиста дала о себе знать, и теперь ему необходимо сложное лечение.

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