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Звезда "Сватов" Саливанчук побаловала фанатов шаловливыми фото без лифчика

20 ноября 2022, 11:14

Звезда сериала "Сваты" Анна Саливанчук опубликовала свои откровенные снимки в Instagram. А в описании к ним девушка сообщила важную новость.

Саливанчук
Анна Саливанчук / коллаж фото УНИАН

Звезда сериала "Сваты" и киевского Театра на Подоле Анна Саливанчук выложила для фолловеров шаловливые снимки ‒ прямо на своей странице в Instagram.

Таким пикантным образом актриса решила сообщить важную новость – мол, она сдала экзамен и стала студенткой факультета семейной психологии Института последипломного образования.

"Да, я сдала экзамен! Сама, абсолютно сама, без помощи, без списывания. Проходной балл был 100 – я набрала 106, это значит на 53 вопроса я ответила верно. Если честно, я так перенервничала, что думала уже не сдам. Помните – никогда не поздно учиться и никто никогда вас не научит, только вы сами можете научиться!", – поделилась радостью Саливанчук.

Саливанчук

На пикантных же снимках девушка позировала в черном брючном костюме. Причем четко заметно, что под жакет актриса не надевала лифчик. А на одном из фото она и вовсе кокетливо закрыла бюст руками.

Напомним, ранее популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью - он стал отцом во второй раз. Его супруга и коллега Анастасия Короткая подарила ему сына.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова рассказала, когда к ней пришло осознание, что она с мэром Киева больше не семья, и назвала причину развода.

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