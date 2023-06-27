"Не страдаю": российская актриса, которая покинула РФ пояснила, как живет за границей

Татьяна Лазарева с первых дней озвучила свою позицию и не собирается ее менять.

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Татьяна Лазарева / Facebook

Российская актриса Татьяна Лазарева, которая не поддерживает войну России в Украине, а также покинула террористическое государство, рассказала, как ей живется в Испании.

Лазарева призналась, что за полтора года жизни не в России не может привыкнуть к новой обстановке. "Не могу понять, что это действительно эмиграция", — сказала она в интервью "ОВД-инфо" на YouTube.

При этом Лазарева добавляет, что не тоскует по террористической России.

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"Я не то чтобы каждый день страдаю, думая: „Ах, когда я вернусь в Москву и что там происходит?". Нет, я проживаю здесь свою какую-то жизнь. Жалеть о той, которая была, или мечтать о той, которая будет — пустая трата времени. У меня, честное слово, нет пока тягостного ощущения, что я никогда не вернусь в Россию. Я почему-то уверена, что вернусь. Давайте забьемся", — добавила она, имея ввиду новую страну, без диктатора Путина.

Напомним, ранее лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который одним из первых осудил захватническую войну России против Украины, жестко прошелся по всему "великому" российскому народу и назвал их соответствующим словом. Об этом артист заявил в интервью российской артистке Татьяне Лазаревой.

Ранее Андрей Макаревич, который одним из первых осудил захватническую войну России против Украины, сделал очередное заявление в отношении своей террористической родины.

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