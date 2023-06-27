УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

"Не страдаю": российская актриса, которая покинула РФ пояснила, как живет за границей

Алена Кюпели
27 июня 2023, 14:17 обновлено 27 июня, 14:25
29
Татьяна Лазарева с первых дней озвучила свою позицию и не собирается ее менять.
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева / Facebook

Российская актриса Татьяна Лазарева, которая не поддерживает войну России в Украине, а также покинула террористическое государство, рассказала, как ей живется в Испании.

Лазарева призналась, что за полтора года жизни не в России не может привыкнуть к новой обстановке. "Не могу понять, что это действительно эмиграция", — сказала она в интервью "ОВД-инфо" на YouTube.

При этом Лазарева добавляет, что не тоскует по террористической России.

видео дня

"Я не то чтобы каждый день страдаю, думая: „Ах, когда я вернусь в Москву и что там происходит?". Нет, я проживаю здесь свою какую-то жизнь. Жалеть о той, которая была, или мечтать о той, которая будет — пустая трата времени. У меня, честное слово, нет пока тягостного ощущения, что я никогда не вернусь в Россию. Я почему-то уверена, что вернусь. Давайте забьемся", — добавила она, имея ввиду новую страну, без диктатора Путина.

Напомним, ранее лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который одним из первых осудил захватническую войну России против Украины, жестко прошелся по всему "великому" российскому народу и назвал их соответствующим словом. Об этом артист заявил в интервью российской артистке Татьяне Лазаревой.

Ранее Андрей Макаревич, который одним из первых осудил захватническую войну России против Украины, сделал очередное заявление в отношении своей террористической родины.

Вас также может заинтересовать:

Татьяна Лазарева
Реклама

Главное за день

РФ ударила ракетами по Украине: взрывы гремели в Кременчуге и Сумах, есть прилет

РФ ударила ракетами по Украине: взрывы гремели в Кременчуге и Сумах, есть прилет

13:04 Украина
США готовят новый пакет помощи на $500 млн: ВСУ получат еще Bradley и Stryker

США готовят новый пакет помощи на $500 млн: ВСУ получат еще Bradley и Stryker

11:45 Мир
ВСУ пробили оборону РФ и продвинулись вперед под Донецком – разведка Британии

ВСУ пробили оборону РФ и продвинулись вперед под Донецком – разведка Британии

11:36 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:17

"Не страдаю": российская актриса, которая покинула РФ пояснила, как живет за границей

14:12

"Остановили гражданскую войну": Путин выдал заявление о "спасении" РФ

14:09

Путин не преступник, а Украина – не суверенна: Орбан опозорился галиматьей

13:49

Сантехники показали, что делать, если забит слив: простота способа удивляет

13:29

"Вагнер" передает тяжелое вооружение армии Минобороны РФ - росСМИ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:25

Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые станет мамой

13:04

РФ ударила ракетами по Украине: взрывы гремели в Кременчуге и Сумах, есть прилет

12:58

Игровая зависимость в Украине не носит массового характера — первое исследование под эгидой МинздраваФото реклама

12:56

Женщина не пустила на свадьбу сестру, которая назвала имена ее детей "нелепыми"

Реклама
12:31

Беларусь нужна Пригожину для транзита: эксперт назвал цель главаря ЧВК Вагнера

12:22

Лобода после харьковского скандала извинилась перед подростком с плакатомВидео

12:19

Загадка советских поездов: почему вагоны были зелеными, а крыши серыми

11:45

Гороскоп на завтра 28 июня 2023: Овну – изменения, Раку - противостояние

11:45

США готовят новый пакет помощи на $500 млн: ВСУ получат еще Bradley и Stryker

11:36

ВСУ пробили оборону РФ и продвинулись вперед под Донецком – разведка Британии

11:14

"Кукла": дочь Кошевого томно надула губы на камеру

11:05

"30 лет готовлюсь к войне": Лукашенко заявил, что привел армию в боевую готовность

11:00

Свита Путина готова от него избавиться, Пригожину осталось только молиться - НебоженкоЭксклюзив

10:40

Уже третий раз за месяц: в оккупированном Крыму поврежден железнодорожный путь

10:12

Девушка показала, как избавиться от налета на ванной за 20 секундВидео

Реклама
10:11

"Пригожин взялся за старое": в Сети узнали о предложении главаря ЧВК Лукашенко

10:00

Точность теста впечатляет: как узнать свой психологический возраст по картинке

09:54

В районе Бахмута "вагнеровцев" нет, они позорно сбежали - Череватый

09:47

Казнь подростков-патриотов в Бердянске: оккупанты не выдают их тела родным

09:13

"Огромное унижение": путч Пригожина обнажил глубокие проблемы режима Путина - FT

09:00

Календарь магнитных бурь в июле: названы опасные даты

08:59

Бунт Пригожина - начало конца для Россиимнение

08:56

Самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме в Беларуси

08:42

Эксперты назвали средство за 20 грн, которое навсегда уничтожит плесень

08:17

США не видят угрозы подрыва Запорожской АЭС Россией - Кирби

08:10

Беларусь может стать ловушкой для Пригожина и его наемников - ISW

07:40

В США знали о планах Пригожина устроить бунт, но держали их в секрете — CNN

07:01

"Был на фронте, это счастливый день": Зеленский рассказал о продвижении ВСУ на всех направленияхФото

06:41

Марш Пригожина начал в России смутумнение

05:15

Путин фактически уже не президент, Россией управляет другой человек - Подоляк

04:30

Урожай томатов некуда будет девать: как заставить плодоносить помидоры

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 27 июня

02:56

Суперсложная головоломка: лишь единицы смогут найти 10 отличий на картинках

02:30

"Без слез не взглянешь": Регина Тодоренко опозорилась архивными фото

02:00

"Все может закончиться печально": РФ морально не готова к наступлению ВСУ - Пономарев

Реклама
01:30

Откровенные и честные: четыре знака зодиака, которые слишком открыты

00:54

Только 3% самых умных могут найти ошибку на изображении петуха за 4 секунды

26 июня, понедельник
23:34

Почему Путин заикается при упоминании фамилии Залужного: экс-депутат Госдумы ответилВидео

23:18

"Ничего более жалкого не видел": Гиркин резко набросился на Путина

23:15

Филипп Киркоров со спущенными штанами показал огромный шрам на пузе

22:41

Колобок или Кривая уточка: Оля Цибульская рухнула с лестницы и получила травму

22:23

Путин выдал "победоносное" заявление после наступления на Москву и опозорилсяВидео

22:07

Какие 3 важных запрета никогда не нарушали 27 июня: приметы и что нельзя делать

22:07

Под Киевом "похоронили" Путина: в Сети появилось фото "могилы" диктатора

21:54

Как сказать на украинском "томный": Авраменко назвал благозвучное слово

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять