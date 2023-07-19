На дочь украинской актрисы в Турции напала россиянка

Сумасшедшая россиянка набросилась на маленькую дочь украинской актрисы Свитлицкой.

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На Елену Свитлицкую напала неадекватная россиянка / Коллаж Главред, фото Instagram/olena_svitlytska

Украинская актриса Елена Свитлицкая рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней и ее маленькими дочками на отдыхе в Турции.

В фокусе - сумасшедшая россиянка, которая услышав украинскую речь, буквально взбесилась, раcсказывает актриса на своей странице в Instagram.

История началась с того, что актриса со своими дочками зашла в лифт, куда в последний момент вбежала психованная жительница страны-агрессора, развязавшего войну против Украины. Когда ребенок потянулся нажать кнопку лифта, наглая жительница соседнего государства резко схватила за руку чужого (!) ребенка и оттолкнула ее в сторону.

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"Заходим мы с детьми в лифт, куда в последнюю секунду врывается какая-нибудь женщина, назовем ее пока так. Маша всегда нажимает на кнопки лифта, потому что она ребенок и это ей нравится. И эта... не знаю, даже как ее назвать... хватает ее за руку и так просто швыряет. Я говорю: "А чего вы трогаете моего ребенка?", а она отвечает: "За детьми своими следите". Я ей сказала, что каждый человек имеет право на свободу и неприкосновенность. Она доехала до своего этажа и вылетела. Мы идем жаловаться на рецепцию, потому что я такого отношения к своим детям терпеть не буду", - рассказала Свитлицкая.

Актриса Свитлицкая будет решать вопрос с россиянкой / Скриншот Instagram/olena_svitlytska

Позже актриса сообщила, что скорее всего эту особь разозлила украинский язык, на котором актриса говорила со своими детьми.

"Как же они нас ненавидят", - добавила она.

Напомним, ранее стало известно о том, что российская актриса Кристина Бабушкина стала фигуранткой сразу двух уголовных дел - за хранение наркотических веществ и нападения на сотрудника полиции.

Главред также писал о том, что российская актриса Татьяна Лазарева, которая не поддерживает войну России в Украине, а также покинула террористическое государство, рассказала, как ей живется в Испании.

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