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Путинистку Кудрявцеву разорвало от слов уехавшей российской актрисы

Алена Кюпели
1 июля 2023, 17:58 обновлено 1 июля, 18:06
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Российская стареющая ведущая отчаянно защищает державные скрепы.
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева стала фашисткой/ modnohod.ru

Путинистка, любительница убийств и смертей мирного населения, российская телеведущая Лера Кудрявцева внезапно решила, что она имеет право говорить гадости о своих российских коллегах, которые не поддержали войну и кражу украинских территорий.

В частности, престарелая ведущая, которая по жизни лучше всего понимает мат, в такой же манере обратилась к актрисе Чулпан Хаматовой в своем Телеграмм.

Российская элита и их манера общения
Российская элита и их манера общения / Скриншот Телеграмм

Пергидролевую звезду возмутило высказывание актрисы по вопросу сноса мемориала советским воинам-освободителям в Риге. "Этот памятник оккупировали российские власти, сделали своим, присвоили, как присвоили "Бессмертный полк", отобрав его у независимого проекта", — поделилась мнением Чулпан.

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"Мне все это не послышалось? Реально, раз десять пересмотрела. Поскольку я запретила себе материться, меня затошнило. Выброса эмоций не происходит, и я держу себя в руках", - написала 52-летняя ведущая.

"Столько ведь хорошего она сделала, когда занималась фондом. Столько деток спасла. Ну, уехала и уехала. Живи, работай. Зачем так-то?" - возмущается Кудрявцева, когда кто-то ставит под вопрос кремлевские скрепы.

Напомним, ранее российская телеведущая, которая ненавидит украинцев и даже обещала взять в руки автомат и идти отстреливаться Лера Кудрявцева, развела панику на странице своего Telegram-канала.

Напомним, ранее Кудрявцева сообщила, что ее тошнит от своих же российских земляков. И виной этому война в Украине. Но стареющую диву тошнит не от того, что ее земляки убивают и насилуют украинских женщин и детей. Это как раз вписывается в ее картину мира.

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