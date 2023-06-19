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Пытались съесть наркотики и покусать полицейского: задержана российская актриса

Анна Подгорная
19 июня 2023, 03:00
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Нелепое преступление привело к возбуждению сразу двух уголовных дел и "подтоплению" карьеры Бабушкиной.
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина с мужем замешана в деле о наркотиках / instagram.com/kristina.babushkina

Артисты в стране-оккупанте веселятся, как в последний раз: на днях актриса Кристина Бабушкина стала фигуранткой сразу двух уголовных дел - за хранение наркотических веществ и нападения на сотрудника полиции.

Бабушкина с мужем Андреем Гацунаевым ехала на автомобиле, который остановили сотрудники ДПС. В салоне стражи порядка обнаружили сверток с 0.5 г наркотиков (предположительно кокаина). Мужчина, опасаясь задержания, сперва пытался съесть содержимое свертка, затем набросился на сотрудника полиции(по некоторым сведениям - укусил ДПС-ника за палец). Об этом сообщают СМИ страны-агрессора.

После задержания в доме артистки был проведен обыск. Бабушкина при этом не присутствовала. Из квартиры Гацунаев вышел в наручниках.

видео дня

Позже его отправили под домашний арест. Кристина Бабушкина проходит по делу свидетелем, однако спектакли с ее участием уже начинают отменять.

Представители актрисы и ее мужа не комментируют произошедшее. Поклонники артистки убеждены, что ее подставили недоброжелатели.

Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

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