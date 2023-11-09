"Мы - одно", "Гоголь - русский": актриса "Сватов" выдала новый пропагандистский бред

Российская актриса Железняк может конкурировать с российской помойной ямой Соловьевым по количеству выданного бреда.

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Путинистка Железняк выдала новый бреда / Коллаж Главред, фото Стархит, Абзац

Актриса-путинистка Олеся Железняк, которая снималась в украинском сериале "Сваты", а потом пела оды террористу Путину, который напал на мирную Украину, выдала очередной бред в стиле "дружбы народов".

В интервью пропагандисту Игорю Кольке, путинистка Железняк сказала, что украинцы и россияне должны быть вместе,

"Я не знаю, как это должно быть оформлено, у всего есть какая-то юридическая сторона, которой я не касаюсь, но с человеческой точки зрения, мне кажется, мы должны быть вместе, мы – одно, потому что культура у нас общая", – выдала Железняк.

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Артистка также поделилась воспоминаниями со съёмок комедийного сериала "Сваты" в Украине, отметив "взаимосвязь культур двух стран и выступив против разделения в вопросе деятелей искусств".

"И я помню, что у меня мысль: ну конечно, только здесь мог быть Гоголь. Здесь в воздухе это всё, его образы, они через тебя проходят. Там всё дышит тем, что он писал. Ну что Гоголь, что он, украинец? Гоголь – русский, потому что это всё Россия. Как разделить Булгакова? Я была в музее Булгакова, я помню Андреевский спуск (в Киеве), "Белую гвардию", которая там была написана. А "Мастер и Маргарита" – это Москва, которая здесь. Как ты это разделишь?" – подчеркнула душевнобольная Железняк.

Напомним, ранее певшая в уничтоженном Мариуполе "Катюшу" китайская певица-путинистка назвала украинцев "нацистами" - Ван-Фан опозорилась громким заявлением на пропагандистской пресс-конференции.

Также стало известно, что бывшая одесситка Регина Тодоренко, которая во время войны осталась в РФ, стала ведущей тревел-шоу, в котором она будет воспевать страну-оккупанта.

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