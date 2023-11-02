Дочь онкобольной актрисы Заворотнюк редко говорит на тему болезни матери.

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Заворотнюк уже пять лет болеет онкологическим заболеванием / УНИАН и instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая ведет лакшери-жизнь и живет на две страны - террористическую Россию и богатые Эмираты, впервые за долгое время рассказала о состоянии своей больной матери.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, в серии вопросов-ответов сториз.

Так, один из подписчиков спросил женщину, как себя чувствует ее мама. "Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло 5 лет. В блоге тоже. Очень болит в груди", - написала она.

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На фото - ответ на вопрос о состоянии актрисы:

Анна Заворотнюк о здоровье матери / Скриншот Instagram/anna_zavorotniuk

Напомним, ранее Анна Заворотнюк показала вылазку на шоппинг (или рекламную интеграцию - авт.) в один из меховых бутиков террористической России. Там Анна Заворотнюк демонстрировала разнообразные изделия, конечно же, из соболя.

Ранее стало известно о том, что российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием, лишилась своего бизнеса в террористической России.

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