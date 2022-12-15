"Выполняли работу лучше их": Гарри и Меган Маркл разругали Чарльза и королевскую семью

Netflix выпустил вторую часть скандального документального фильма о жизни принца Гарри и Меган Маркл (герцога и герцогини Сассекских).

Гарри и Меган Маркл разругали Чарльза и королевскую семью / скриншот из видео

Во второй части документального фильма о своей жизни британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл активно ругали королевскую семью, сообщает британский портал Daily Mail.

Герцог и герцогиня Сассекские утверждают −принц Уильям, герцогиня Кейт Миддлтон и король Чарльз III завидовали их популярности по всему миру. И якобы венценосное семейство их раздражало, что Гарри и Меган "крадут все внимание себе".

Также герцоги Сассекские считают, что они "лучше" справлялись с королевскими обязанностями, чем остальные представители Виндзорской династии.

Принц Гарри пошел дальше и провел параллели между Марко и своей покойной матерью. Он сказал, что принцессу Диану выгнали из королевской семьи по той же причине –мол, она затмила тех, кто был "рожден для этого", как Чарльз и Уильям.

Гарри приводит такой пример − их первый тур по Австралии в октябре 2018 года, когда стало известно о беременности Маркл, прошел настолько успешно, что "дворец был раздражен из-за этого".

"Проблема состоит в том, что кто-то, кто женится, должен быть актером второго плана, а не воровать центр внимания или выполнять работу лучше человека, который родился для этого. Это огорчает людей. Это смещает баланс", – подытожил он.

Напомним, ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу "Настоящие домохозяйки округа Колумбия" Кэтрин Омманни - якобы мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

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