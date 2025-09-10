'Влюбилась в него': бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

Вы узнаете:
- Александра Кучеренко побывала в доме важного для нее человека
- Какие эмоции она получила
Модель и телеведущая Александра Кучеренко, которая ранее развелась с популярным телеведущим Дмитрием Комаровым, совершила небольшое путешествие по Франции и посетила дом легендарного художника Клода Моне. Яркими фото из музея она поделилась в Instagram и сделала неожиданное признание.
По словам Кучеренко, наибольшее впечатление произвело не только искусство всемирно известного художника, но и атмосфера места, где рождались его гениальные картины.
"Жизнь - в моменте. В том, как именно ты чувствуешь этот момент. Как воспринимаешь его через призму собственного видения, настроения, эмоций. И какие следы она оставляет в твоей душе. Это - об импрессионизме. И о том, насколько меня вдохновило это короткое путешествие в Живерни - французский городок, где более 40 лет жил и творил Клод Моне", - поделилась с поклонниками ведущая.
Она также поделилась малоизвестными деталями из биографии художника, которые ощутимо повлияли на его творчество.
"Именно здесь он написал свои легендарные "Водяные лилии" - те, что сейчас занимают целые залы в парижской L'Orangerie. Художник работал в своей "плавучей студии" - прямо с лодки, в пруду, который до сих пор тихо прячется в живописном саду. И все там живет и сейчас: те же воды, те же лилии... Только не фиолетовые, как на картинах. Потому что Моне видел их именно так - из-за катаракты, которая постепенно забирала его зрение", - с восторгом поделилась Кучеренко.
Александра призналась, что это путешествие стало для нее действительно особенным и только усилило ее любовь к творчеству художника.
"Это удивительное искусство. И я влюбилась в него еще глубже", - подытожила ведущая.
О персоне: Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.
