Первая олимпийская чемпионка независимой Украины разводится с мужем - детали

Оксана Баюл рассказала о своих отношениях с бывшим партнером.

Оксана Баюл развод - чемпионка рассказала о личной жизни / коллаж: Главред, фото: facebook.com/OfficialOksanaBaiul, instagram.com/oksanabaiul

Что Оксана Баюл говорит о своем разводе

Что известно про личную жизнь спортсменки

Украинская фигуристка и олимпийская чемпионка Оксана Баюл сейчас переживает сложный период - она находится в состоянии развода с третьим мужем, американским бизнесменом Карло Фариной. Пара была вместе 15 лет и воспитывает общего ребенка - 10-летнюю дочь Софию.

О своем разводе спортсменка рассказала в социальных сетях еще в начале августа, но говорить об этом публично смогла лишь сейчас. В беседе с Маричкой Падалко Оксана призналась, что Карло стал инициатором разрыва.

"Мы с Карло встретились, когда мы очень сильно были нужны друг другу на тот отрезок времени. Это был 2009-10 год. И мы вместе прожили 15 лет. Я расставания не хотела, он подал на развод. Но я ему невероятно благодарна за то, что у нас в принципе есть замечательная дочь", - поделилась Оксана Баюл.

Оксана Баюл развод - чемпионка рассказала о личной жизни / Скриншот YouTube

Личная жизнь Оксаны Баюл

Олимпийская чемпионка была трижды замужем: с Евгением Суником, Джимом Бренноном и Карло Фариной. Последний брак продлился целых 15 лет, в нем появилась единственная дочь спортсменки София.

Об отношениях с Фариной Баюл отзывается с теплом, и благодарна ему за семью. "Карло и я мы будем в наших жизнях до конца моей или его жизни, потому что у нас ребенок", - говорит Оксана.

Сейчас Оксана Баюл не готова к новым отношениям, так как находится в состоянии принятия развода.

Оксана Баюл рассказала, что разводится с мужем / facebook.com/OfficialOksanaBaiul

О персоне: Оксана Баюл Оксана Баюл - бывшая украинская фигуристка. Первая олимпийская чемпионка (XVII Олимпийские зимние игры, Лиллехаммер, Норвегия, 1994) независимой Украины. Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (1993, 1994), чемпионка мира (1993). Почетная гражданка Днепра, сообщает Википедия.

