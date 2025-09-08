По цене "однушки" в Киеве: что известно про обручальное кольцо Даши Квитковой

Владимир Бражко не поскупился ради своей блистательной невесты.

Даша Квиткова выходит замуж - какое кольцо ей подарил Владимир Бражко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova.brazhko, instagram.com/kvittkova

Шестого сентября украинская блогерша Даша Квиткова и футболист "Динамо" Владимир Бражко обручились. Пара сообщила о торжественном событии в социальных сетях.

Там же Квиткова показала обручальное кольцо, которое подобрал для нее жених. Это изделие из белого металла с камнями по ободку и одним крупным камнем огранки "груша".

Модель, которую "динамовец" Бражко выбрал для своей возлюбленной весьма похожа на изделие от Cartier. На официальном сайте бренда указано, что украшение изготовлено из платины пробы 950/100 и инкрустировано бриллиантами. Вес центрального камня варьируется от 2 до 3.99 карат. Соответственно цена изделия также колеблется: от 58 до 145 тыс. долларов (приблизительно 2.4-5.98 млн гривен - прим. редактора).

Даша Квиткова выходит замуж - какое кольцо ей подарил Владимир Бражко / instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова выходит замуж - какое кольцо ей подарил Владимир Бражко / cartier.com

Отношения Даши Квитковой и Владимира Бражко - что известно

Слухи об отношениях между 27-летней Дашей Квитковой и 23-летним Владимиром Бражко стали появляться еще весной. Пара старалась скрывать роман, но взаимные лайки и комментарии в соцсетях и снимки из одинаковых локаций с головой выдавали влюбленных.

В июле, на День рождения Даши, Владимир официально подтвердил, что они - пара.

Как футболист Бражко подтвердил роман с Квитковой / Фото Instagram/ vova.brazhko

О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

