Холостяк Терен намекнул на новые отношения: "Достаточно близкие"

Ветеран долгое время не признавался, какие отношения его связывают с Еленой Мандзюк.

https://stars.glavred.info/holostyak-teren-nameknul-na-novye-otnosheniya-dostatochno-blizkie-10696784.html Ссылка скопирована

Александр Терен рассказал о новых отношениях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Терен

Вы узнаете:

Какие отношения у Александра "Терена" Будько и блогера Елены Мандзюк

Как бывший холостяк проявил свою симпатию

Ветеран и бывший главный герой проекта "Холостяк" Александр "Терен" Будько приоткрыл тайну своей личной жизни и намекнул, какие отношения он имеет со скандальной блогершей Еленой Мандзюк в эфире программы "Ближе к звездам".

От прямого вопроса об отношениях с Мандзюк бывший холостяк уклонился, оставив интригу.

видео дня

"Пусть это останется загадкой", - с улыбкой ответил Александр.

Елена Мандзюк - возможная избранница Александра Терена / фото: instagram.com, Елена Мандзюк

Впоследствии Александр признал, что они с Мандзюк стали близкими людьми. Ему импонирует, что девушка разделяет его взгляды на жизнь и активно вовлечена в общественные процессы.

"Мы поддерживаем очень друг друга и у нас, скажем так, достаточно близкие взгляды на общество, на то, как должно работать государство с обществом. Мне импонирует то, насколько она активно включена в эти процессы. Конечно, как могу, так ее и поддерживаю", - рассказал ветеран.

Александр Терен - позиция / фото: instagram.com, Александр Терен

Впрочем, как заметили поклонники, поступки Александра говорят громче слов. Терен помогал блогеру в трудные моменты, когда она сталкивалась с хейтом, и нашел для нее психотерапевта, чтобы поддерживать ее ментальное здоровье. Также они часто появляются вместе на публичных мероприятиях, поэтому фанаты пары надеются вскоре услышать официальное признание в чувствах.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса:

Ранее Главред сообщал, что бывшая избранница Терена Инна Белень призналась поклонникам, что имеет новые отношения. Волонтер поделилась романтическим фото в своем Instagram, чем позабавила подписчиков.

Также Александр "Терен" Будько рассказал, почему ему пришлось вернуть грант на открытие собственного дела. По словам бывшего "Холостяка", он потерял эту возможность из-за того, что не разобрался с бюрократическими нюансами.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. За полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов после возвращения с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он танцевал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред