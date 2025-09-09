Укр
Звездная болезнь Виталия Козловского: друг певца раскрыл правду

Анна Подгорная
9 сентября 2025, 21:54
46
Невероятный успех Козловского многим не дает покоя.
Виталий Козловский
Виталий Козловский новости - Анатолий Анатолич рассказал о звездной болезни певца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Кратко:

  • Виталий Козловский сейчас на пике славы
  • Близкий друг артиста рассказал, страдает ли тот звездной болезнью

В начале мая 2025 года в жизни и карьере Виталия Козловского произошло важное событие - завершилась его многолетняя судебная тяжба с музыкальным продюсером Игорем Кондратюком, в результате чего он получил права на свои старые треки, записанные во времена их сотрудничество. Это привело к настоящему ренессансу карьеры певца: любимые треки в новой обработке, промо-кампании, концерты - все это свалилось на Козловского одним махом.

В связи с этим в светских кругах стали появляться слухи о том, что у Виталия развилась звездная болезнь. Правду об этом рассказал человек из близкого окружения артиста - украинский шоумен Анатолий Анатолич.

видео дня

В беседе с Люкс ФМ он отметил, что Козловский действительно наслаждается своим успехом, и в этом нет ничего плохого. Если же артист начнет зазнаваться, в его кругу найдутся те, кто сможет его мягко опустить с небес на землю, убежден Анатолич. "Возможно, сейчас он ведет себя как звезда больше. Но это его время, пусть кайфует от этого. Для нас он все равно Виталик. Он наш Виталик, мы с ним разберемся, если что", - говорит шоумен.

Анатолий Анатолич
Виталий Козловский новости - Анатолий Анатолич рассказал о звездной болезни певца / Скриншот YouTube

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Ирина Билык получила ценный подарок от бывшего мужа - музыкального продюсера Юрия Никитина, который недавно расстался с женой.

Также Соня Евдокименко, модель и внучка Софии Ротару, засэлфилась с нынешним президентом США Дональдом Трампом на открытом чемпионате по теннису.

О персоне: Виталий Козловский

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Виталий Козловский Анатолий Анатолич новости шоу бизнеса
