"Принадлежат только мне": Ирина Билык получила ценный подарок от бывшего

Кристина Трохимчук
8 сентября 2025, 15:42
55
Известный продюсер сделал Ирине Билык неожиданный подарок.
Ирина Билык
Ирина Билык получила ценный подарок от Никитина / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык

Украинская певица Ирина Билык получила ценный подарок от своего бывшего гражданского мужа, продюсера Юрия Никитина. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Народная артистка Украины отметила, что отныне она единственная владелица всего своего музыкального наследия. По словам Билык, этот шаг стал настоящим благородным поступком со стороны ее бывшего.

Ирина Билык
Ирина Билык получила права на свои хиты / фото: instagram.com, Ирина Билык

"Самый ценный подарок в юбилейный год - все мои песни теперь принадлежат только мне. Спасибо Юрию Никитину за этот благородный поступок. Я - счастлива!", - написала артистка в заметке.

К своим словам Ирина Билык приложила фотографию из офиса продюсерской компании MAMAMUSIC. На фотографии певица сидит за столом и подписывает документы.

Ирина Билык и Юрий Никитин - личная жизнь

Ирина Билык и Юрий Никитин начали встречаться в середине 1990-х и более 15 лет были вместе в гражданском браке, однако официально свои отношения так и не зарегистрировали. Пара разошлась в 2007 году, однако осталась в хороших отношениях. После разрыва Ирина и Юрий не только сохранили дружбу, но и продолжили работать вместе в шоу-бизнесе.

Ирина Билык / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Ирина Билык поделилась редкой фотографией со своими детьми. Певица показала двух сыновей, которые значительно повзрослели, и по просьбе фаната рассказала о жизненных уроках, которые пытается передать им.

Также недавно в жизни Ирины Билык произошла трагедия - умер ее родной брат Сергей. Мужчина долгое время страдал от психического расстройства и практически не выходил из дома. Билык помогала заботиться о нем вместе с другим братом Юрием.

О персоне: Ирина Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (особенно в 90-е), любви к перевоплощениям и огромного влияния на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ирина Билык Юрий Никитин новости шоу бизнеса
