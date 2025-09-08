"Вид не самый лучший": украинский певец шокировал состоянием после развода

Вы узнаете:
Украинский певец Роман Сасанчин впервые рассказал, как чувствует себя после развода с женой. Победитель "Голоса страны" вернулся в соцсети и поделился своими эмоциями с поклонниками в Instagram.
По словам Романа, развод стал для него серьезным испытанием. Именно поэтому он некоторое время не выходил на связь и не публиковал новых фотографий.
"Вид у меня не лучший, из-за чего и не выхожу в сториз", - рассказал Сасанчин.
В то же время артист отметил, что постепенно оправляется от событий в своей жизни и пытается оставаться оптимистом.
"Уже где-то собираюсь из частиц вместе. Как-никак, жить дальше нужно, поэтому буду хотя бы так писать вам о последних своих событиях", - пообещал Роман поклонникам.
Роман Сасанчин - личная жизнь
Брак Романа Сасанчина с Иванной продлился шесть лет. В 2021 году у пары родилась дочь Элизабет. В сентябре 2025 года супруги подтвердили разрыв отношений.
