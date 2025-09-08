Укр
"Вид не самый лучший": украинский певец шокировал состоянием после развода

Кристина Трохимчук
8 сентября 2025, 10:01обновлено 8 сентября, 10:48
218
Певец Роман Сасанчин рассказал, как чувствует себя после разрыва с женой.
Роман Сасанчин
Роман Сасанчин - развод с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Роман Сасанчин

Вы узнаете:

  • Роман Сасанчин впервые прокомментировал свое состояние после развода
  • Как чувствует себя певец

Украинский певец Роман Сасанчин впервые рассказал, как чувствует себя после развода с женой. Победитель "Голоса страны" вернулся в соцсети и поделился своими эмоциями с поклонниками в Instagram.

По словам Романа, развод стал для него серьезным испытанием. Именно поэтому он некоторое время не выходил на связь и не публиковал новых фотографий.

видео дня

"Вид у меня не лучший, из-за чего и не выхожу в сториз", - рассказал Сасанчин.

Роман Сасанчин
Роман Сасанчин прокомментировал развод / фото: instagram.com, Роман Сасанчин

В то же время артист отметил, что постепенно оправляется от событий в своей жизни и пытается оставаться оптимистом.

"Уже где-то собираюсь из частиц вместе. Как-никак, жить дальше нужно, поэтому буду хотя бы так писать вам о последних своих событиях", - пообещал Роман поклонникам.

Роман Сасанчин - личная жизнь

Брак Романа Сасанчина с Иванной продлился шесть лет. В 2021 году у пары родилась дочь Элизабет. В сентябре 2025 года супруги подтвердили разрыв отношений.

Ранее Главред сообщал, что жена украинского певца Романа Сасанчина Иванна сообщила о разрыве отношений с артистом. В своих Instagram Stories она рассказала, что их история длительностью 6 лет "дошла до конечной станции" и выложила фото себя в слезах.

Также жена Романа Сасанчина подтвердила, что отношения с певцом были сложными на протяжении всех лет брака. Пара уже хотела разорвать отношения в 2022 году, однако этого не произошло. Также поклонники сообщили Иванне о том, что видели певца с другой женщиной.

О персоне: Роман Сасанчин

Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Дети-2" и "Голос страны-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Женат, в 2021 году впервые стал отцом.

Роман Сасанчин
