Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Короткое каре: Анджелину Джоли засняли в новом образе

Алена Кюпели
6 сентября 2025, 14:24обновлено 6 сентября, 14:54
23
Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике с новой прической.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли кардинально сменила имидж / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Где Анджелину Джоли засняли в новом образе
  • Как голливудская актриса удивила короткими волосами

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике с новой прической.

Как пишет издание People, актриса появилась на съёмках своего нового фильма "Встревоженные люди" в Лондоне со светло-русым каре — значительное изменение её привычного длинного тёмного цвета волос, хотя в последние месяцы она перекрасилась в более светлый оттенок.

видео дня

Помимо новой причёски, Джоли появилась в длинном белом топе-халате, струящихся брюках-капри, накрасила губы помадой приглушённого красного оттенка и украсила броскую золотую брошь.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли и раньше красила волосы в светлые тона/ ua.depositphotos.com

Посмотреть на всегда роскошную Джоли можно тут

Фильм "Встревоженные люди", в котором также снимались Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел, основан на одноимённом романе Фредрика Бакмана 2019 года. Режиссёром выступит Марк Форстер, а сценаристами — Бэкман и Дэвид Маги.

"Накануне Рождества инвестиционный банкир Зара, к своему огорчению, оказывается в компании незнакомцев на дне открытых дверей", — говорится в синопсисе фильма. "Когда Грейс, нерешительная грабительница банка, непреднамеренно берёт группу в заложники, наступает хаос, начинается излишняя откровенность, секреты раскрываются, и буквально всё идёт не по плану".

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли снялась в новом кино / ua.depositphotos.com

На съёмочной площадке к Джоли присоединился её 24-летний сын Мэддокс Джоли-Питт, старший ребёнок.

Мэддокс пошёл по стопам родителей, впервые появившись в роли зомби в фильме Питта "Война миров Z" 2013 года, не указанном в титрах, а затем, когда ему было всего 15 лет, он стал исполнительным продюсером фильма "Сначала они убили моего отца".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Анджелина Джоли новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Неужели союзник воткнул нож: поддержка РФ со стороны Ирана сильно уменьшилась

Неужели союзник воткнул нож: поддержка РФ со стороны Ирана сильно уменьшилась

14:54Мир
Путин выдвинул ультиматум: либо согласие на его условия, либо война до конца – BBC

Путин выдвинул ультиматум: либо согласие на его условия, либо война до конца – BBC

13:18Украина
Полный разгром войск РФ: ISW заявили о срыве планов Путина на двух направлениях

Полный разгром войск РФ: ISW заявили о срыве планов Путина на двух направлениях

12:40Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

Последние новости

14:54

Неужели союзник воткнул нож: поддержка РФ со стороны Ирана сильно уменьшилась

14:24

Короткое каре: Анджелину Джоли засняли в новом образе

13:48

За четыре миллиона: сын Потапа будет учится в элитной школе Великобритании

13:43

Азербайджан мог передать МиГ-29 ВСУ: СМИ узнали важные детали

13:39

Как заморозить арбуз и что из него приготовить: рецепт изысканного граните

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
13:34

Таких рекордов еще не было: в Украине популярное мясо выросло в цене на 39%

13:18

Путин выдвинул ультиматум: либо согласие на его условия, либо война до конца – BBC

12:46

Как быстро избавиться от плесени в доме: простой, но очень эффективный способВидео

12:41

Где нельзя ставить телевизор: названы восемь худших мест для установки

Реклама
12:40

Полный разгром войск РФ: ISW заявили о срыве планов Путина на двух направлениях

12:28

Гороскоп на завтра 7 сентября: Овнам - серьезная ссора, Девам - приятный подарок

12:22

В Германии предложили возвращать военнообязанных украинцев на родину

12:21

"Советую": жена Остапчука похвасталась сумкой за астрономическую сумму

12:00

Золотарев: Требование Путина о переговорах в Москве - это попытка давления на Зеленского

11:43

Взрывы и "прилеты" в 14 областях: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

11:17

"Трамп пыхтит и пыхтит, но не собирается издеваться над Путиным" - The Telegraph

10:38

Что будет, если посмотреть в зеркало в "дьявольский час": ответ мистиков и ученых

10:38

"Рост тарифов неизбежен": украинцев предупредили о резком подорожании

10:04

Почему 7 сентября нельзя делать важные покупки: какой церковный праздник

09:23

РФ ударила по железной дороге около Славянска: какие поезда движутся с задержкой

Реклама
09:20

ПриватБанк предупредил о масштабном сбое: важные сервисы недоступны для клиентов

08:53

Почему капуста вянет на грядке: всё дело в её соседяхВидео

08:50

В ГУР назвали вероятные сроки завершения войны и главное условие

08:25

Путин считает Зеленского "нелегитимным": в ISW сказали, что диктатор имеет ввиду

08:10

Как на Покровском направлении оккупанты решили повторить операцию "Поток"мнение

07:34

"Я не могу поехать в столицу террориста": Зеленский предложил Путину город для встречи

06:10

Что выиграл и что проиграл Путин в Пекине?мнение

06:00

Фортуна протянет руку: четырем знакам зодиака круто повезет 6 сентября

05:00

"Сейчас почувствовала": Елена Шоптенко сделала громкое признание

04:34

Грех ли красить волосы: священник указал на важный нюанс

04:00

Михайлово чудо 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 сентября

03:30

Огород в сентябре: что посеять, чтобы наслаждаться зеленью и овощами до зимы

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с баскетболистами за 23 секунды

02:45

Катастрофический сценарий: двум странам грозит уничтожение из-за изменения климата

01:57

В регионе происходят очень странные вещи: эксперт назвал слудующую цель РФ для атаки

01:38

Такого в мире нет: Украина обзавелась уникальным оружием

00:42

"Люди ждут этого: Трамп сделал обещание о гарантиях безопасности для Украины

00:10

Почему иллюминаторы в самолетах и кораблях делают круглыми

05 сентября, пятница
23:46

"Бухать": брошенный Пресняков рассказал о своем состоянии после развода

23:24

Короля Чарльза застукали в онкологической клинике: что происходит

Реклама
23:14

США одобрили продажу Украине ракет ERAM: первая крупная партия прибудет не скоро

23:02

Мощные магнитные бури атакуют страну: названы опасные даты

22:53

Отеки на лице и под глазами: как их убрать

22:52

В Европе отказались передавать Украине замороженные активы России

21:58

"Нам все равно": Венгрия внезапно пошла против Путина из-за Украины

21:55

Трамп может снять ограничения на экспорт дронов, необходимые для Украины - Reuters

21:50

Сожжет российскую ПВО: украинские военные получат новейший дрон

21:46

Разрушительная сила: землетрясение магнитудой 9.2 и его последствия

21:37

Встреча Зеленского и Путина в Москве: МИД резко отреагировал

21:35

Днепр: река, хранящая тысячелетние секреты Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять