Короткое каре: Анджелину Джоли засняли в новом образе

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике с новой прической.
Как пишет издание People, актриса появилась на съёмках своего нового фильма "Встревоженные люди" в Лондоне со светло-русым каре — значительное изменение её привычного длинного тёмного цвета волос, хотя в последние месяцы она перекрасилась в более светлый оттенок.
Помимо новой причёски, Джоли появилась в длинном белом топе-халате, струящихся брюках-капри, накрасила губы помадой приглушённого красного оттенка и украсила броскую золотую брошь.
Фильм "Встревоженные люди", в котором также снимались Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел, основан на одноимённом романе Фредрика Бакмана 2019 года. Режиссёром выступит Марк Форстер, а сценаристами — Бэкман и Дэвид Маги.
"Накануне Рождества инвестиционный банкир Зара, к своему огорчению, оказывается в компании незнакомцев на дне открытых дверей", — говорится в синопсисе фильма. "Когда Грейс, нерешительная грабительница банка, непреднамеренно берёт группу в заложники, наступает хаос, начинается излишняя откровенность, секреты раскрываются, и буквально всё идёт не по плану".
На съёмочной площадке к Джоли присоединился её 24-летний сын Мэддокс Джоли-Питт, старший ребёнок.
Мэддокс пошёл по стопам родителей, впервые появившись в роли зомби в фильме Питта "Война миров Z" 2013 года, не указанном в титрах, а затем, когда ему было всего 15 лет, он стал исполнительным продюсером фильма "Сначала они убили моего отца".
О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
