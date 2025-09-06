Короткое каре: Анджелину Джоли засняли в новом образе

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике с новой прической.

Анджелина Джоли кардинально сменила имидж / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Где Анджелину Джоли засняли в новом образе

Как голливудская актриса удивила короткими волосами

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике с новой прической.

Как пишет издание People, актриса появилась на съёмках своего нового фильма "Встревоженные люди" в Лондоне со светло-русым каре — значительное изменение её привычного длинного тёмного цвета волос, хотя в последние месяцы она перекрасилась в более светлый оттенок.

Помимо новой причёски, Джоли появилась в длинном белом топе-халате, струящихся брюках-капри, накрасила губы помадой приглушённого красного оттенка и украсила броскую золотую брошь.

Анджелина Джоли и раньше красила волосы в светлые тона/ ua.depositphotos.com

Посмотреть на всегда роскошную Джоли можно тут

Фильм "Встревоженные люди", в котором также снимались Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел, основан на одноимённом романе Фредрика Бакмана 2019 года. Режиссёром выступит Марк Форстер, а сценаристами — Бэкман и Дэвид Маги.

"Накануне Рождества инвестиционный банкир Зара, к своему огорчению, оказывается в компании незнакомцев на дне открытых дверей", — говорится в синопсисе фильма. "Когда Грейс, нерешительная грабительница банка, непреднамеренно берёт группу в заложники, наступает хаос, начинается излишняя откровенность, секреты раскрываются, и буквально всё идёт не по плану".

Анджелина Джоли снялась в новом кино / ua.depositphotos.com

На съёмочной площадке к Джоли присоединился её 24-летний сын Мэддокс Джоли-Питт, старший ребёнок.

Мэддокс пошёл по стопам родителей, впервые появившись в роли зомби в фильме Питта "Война миров Z" 2013 года, не указанном в титрах, а затем, когда ему было всего 15 лет, он стал исполнительным продюсером фильма "Сначала они убили моего отца".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

