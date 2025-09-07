Звезда "МастерШеф" после рождения близняшек призналась, готова ли снова стать мамой

Также Лиза Глинская рассказала, что считает в материнстве самым сложным.

https://stars.glavred.info/zvezda-mastershef-posle-rozhdeniya-bliznyashek-priznalas-gotova-li-snova-stat-mamoy-10696064.html Ссылка скопирована

Лиза Глинская дети - кондитер рассказала о материнстве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizaglinskaya

Вкратце:

Лиза Глинская рассказала, хочет ли еще детей

Она также призналась, с какими сложностями сталкивается

Украинская кондитер и победительница "МастерШеф-2" Лиза Глинская проделала долгий и сложный путь навстречу материнству. Много лет назад у нее при родах умер ребенок. Когда ей удалось пережить трагедию, она вновь стала мечтать о детях.

Эта мечта осуществилась, и даже в двойном объеме - в октябре 2024 года Лиза Глинская родила близняшек Полину и Соломию. В социальных сетях кондитер охотно делится интересными моментами из жизни малышек.

видео дня

Появление в ее жизни девочек натолкнуло Глинскую на мысль о том, что она была бы рада возможности снова стать мамой. Беременность у Лизы была непростой, но она готова повторить все еще раз, если позволит здоровье. Об этом счастливая мама рассказала в своем блоге в Instagram.

Лиза Глинская дети - кондитер рассказала о материнстве / instagram.com/lizaglinskaya

Также Лиза Глинская отметила, что материнство - сложная и тонкая материя, с которой не всегда легко справляться. Иногда ей сложно принять, что не все планы могут осуществиться, не все можно спрогнозировать. Но кондитер с удовольствием наблюдает, как новая жизнь - ее дети - меняются и растут каждый день.

Лиза Глинская дети - кондитер рассказала о материнстве / instagram.com/lizaglinskaya

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская блогерша Даша Квиткова выходит замуж за футболиста Владимира Бражко. В июле пара впервые подтвердила свой роман официально.

Также стало известно, что единственный сын Потапа будет учиться в элитной школе Великобритании. Об этом сообщила бывшая жена артиста, музыкальный продюсер Ирина Горовая.

Читайте также:

О персоне: Лиза Глинская Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред