"Советую": жена Остапчука похвасталась сумкой за астрономическую сумму

Катерина Остапчук выложила на своей странице фото, где позирует с новой сумкой.

Отстапчук похвасталась дорогой сумкой / Коллаж Главред, фото Instagram/ ostapchukkaterynaa

Кратко:

Сколько стоит новая сумка Остапчук

Почему переживала жена ведущего

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогер Екатерина Остапчук похвасталась сумкой от дорогого и эксклюзивного французского бренда Hermes.

На своей странице в Instagram, Остапчук опубликовала фото сумки. "Birkin 35 – очень советую мамочкам, чтобы носить бутылочки и подгузники", - написала она.

Остапчук похвасталась сумкой от Hermes / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

На фото действительно сумка Birkin. Стоимость такой сумки составляет приблизительно 16 000 долларов (более 650 000 гривен). Катерина не уточнила, купила ли она новую сумку или ей досталась модель б/у.

Похожую сумку из похожей кожи можно купить в сети за такую сумму.

Остапчук похвасталась сумкой от Hermes / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Остапчук похвасталась сумкой от Hermes / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Жена ведущего также сообщила своим фолоферам о том, что она несколько ночей не могла спать из-за того, что переживала, понравится ли ей цвет сумки.

Остапчук похвасталась сумкой от Hermes / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

А вот тут она уже сообщает, что ей надоело носить детские вещи в руках. "Сами понимаете", - иронизирует она.

Остапчук похвасталась сумкой от Hermes / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Ранее Главред рассказывал о том, что в день 25-летия Остапчук ее муж-ведущий преподнес ей сумочку от бренда Chanel. С обновкой именинница отправилась на праздничную вечеринку, однако не забыла похвастаться ею в социальных сетях.

Напомним, ранее на своей странице в соцсетях Остапчук ответила на упреки, что ничего не может без мужа и отметила, что нужно быть самостоятельной. Она подчеркнула, что имеет собственный доход, снимая рекламные ролики в Instagram.

О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

