"Советую": жена Остапчука похвасталась сумкой за астрономическую сумму

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогер Екатерина Остапчук похвасталась сумкой от дорогого и эксклюзивного французского бренда Hermes.
На своей странице в Instagram, Остапчук опубликовала фото сумки. "Birkin 35 – очень советую мамочкам, чтобы носить бутылочки и подгузники", - написала она.
На фото действительно сумка Birkin. Стоимость такой сумки составляет приблизительно 16 000 долларов (более 650 000 гривен). Катерина не уточнила, купила ли она новую сумку или ей досталась модель б/у.
Похожую сумку из похожей кожи можно купить в сети за такую сумму.
Жена ведущего также сообщила своим фолоферам о том, что она несколько ночей не могла спать из-за того, что переживала, понравится ли ей цвет сумки.
А вот тут она уже сообщает, что ей надоело носить детские вещи в руках. "Сами понимаете", - иронизирует она.
Ранее Главред рассказывал о том, что в день 25-летия Остапчук ее муж-ведущий преподнес ей сумочку от бренда Chanel. С обновкой именинница отправилась на праздничную вечеринку, однако не забыла похвастаться ею в социальных сетях.
Напомним, ранее на своей странице в соцсетях Остапчук ответила на упреки, что ничего не может без мужа и отметила, что нужно быть самостоятельной. Она подчеркнула, что имеет собственный доход, снимая рекламные ролики в Instagram.
О персоне: Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.
От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.
