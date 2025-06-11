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"Булкин Владимирович": Владимир Остапчук сообщил о важном событии в семье

Элина Чигис
11 июня 2025, 08:35
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Владимир Остапчук восхитил семейными фотографиями.
Владимир Остапчук, Екатерина Полтавская
Владимир Остапчук - семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Остапчук

Кратко:

  • Владимир Остапчук обратился к жене
  • Какой у них праздник

Украинский известный ведущий Владимир Остапчук рассказал, что его младшему сыну исполнилось шесть месяцев.

На своей странице в соцсетях Владимир показал свежие фото с маленьким Тимофеем и поздравил сына с праздником.

видео дня

Стоит отметить, в первую очередь ведущий обратился к своей жене Екатерине Поплавской и поздравил ее.

"Тимофею Владимировичу сегодня шесть месяцев. Мама, поздравляю!" – написал знаменитость.

Екатерина Полтавская с сыном
Екатерина Полтавская с сыном / фото: скрин instagram.com, Владимир Остапчук

На снимках, которые опубликовал Остапчук, трудно не заметить, как же вырос его сын. Также шоумен раскрыл шуточное имя мальчика.

"Но настоящее его имя Булкин Владимирович", - добавил Владимир.

Владимир Остапчук с сыном
Владимир Остапчук с сыном / фото: скрин instagram.com, Владимир Остапчук

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Отметим, как сообщал Главред, хореограф Елена Шоптенко поздравила сына Алексея с 7-летием и празднование в этом году стало особенным для мальчика, поскольку он провел его со своими собственными друзьями. Также хореограф отметила, что ее сын очень повзрослел и она любит его все больше и с особым теплом.

А также Мурат Налчаджиоглу поздравил единственную дочь Софию, которая родилась в браке с предательницей Ани Лорак, с днем рождения. Соне исполнилось 14 лет и по этому поводу бизнесмен опубликовал видео, в котором показал, как выросла девочка.

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Кто такой Владимир Остапчук?

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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